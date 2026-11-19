Ovaj dečko baš nema sreće!

FOTO: Tanjug/ AP Photo/David Zalubowski`

Nova povreda Nikole Topića! Malerozni srpski biser taman je ulazio u takmičarski ritam posle još jedne duge pauze i trebalo je da protiv Atlante bude važan šraf u igri Oklahome Siti.

Međutim, posle pet minuta, jedne asistencije i jedne izgubljene lopte, zbog bolova u levom kuku nije se vratio u drugom poluvremenu.

Zanimljivo, mada više bizarno, jeste da je zbog problema sa kukom teren morao da napusti i Aleks Karuso.

Tanderi nisu mogli da izdrže i ove probleme – izgubili su od Atlante 117:112.

Podsetimo, Topić je tek nedavno vraćen na teren, prvo u G ligi, a ubrzo potom i u najjačem društvu.

Ovoga puta sigurno neće dugo odsustvovati, ali i pored toga je neverovatno da mu se desio još jedan peh koji ga, makar i na kratko, usporava na putu ka NBA zvezdama.