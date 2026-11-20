OGLASIO SE ŠEŠELJ NAKON INFORMACIJE DA JE U POLICIJI: Sinoć je došla uniformisana policija...
SINOĆ je došla uniformisana policija da mi uruči poziv na informativni razgovor na osnovu zahteva Prvog osnovna tužilaštva.
Ovo je izjavio lider Radikala Vojislav Šešelj nakon informacije da je pozvan u policijsku stanicu.
- Bila je i pretnja da ukoliko se ne pojavim, da ću biti prinudno doveden. Danas sam bio u policijskoj stanici 29. novembar. Tamo sam dao izjavu - naveo je Šešelj za Informer.
Podsetimo, vest o tome da se lider Radikala nalazi u policiji saopštio je Dragan J. Vučičević.
- Šešelj je trebalo da bude gost u našem programu, ali je pozvan u policiju, pod pretnjom da ukoliko sam ne dođe, da će biti priveden - rekao je Vučićević.
Preporučujemo
KURTI NASTAVLjA SA UDARIMA NA SRBE: Kod Gazivoda srušene još dve vikendice
20. 11. 2026. u 11:07
ČUPIĆ: Predsednički izbori biće raspisani u narednih nekoliko dana
20. 11. 2026. u 10:18
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
SKANDAL: 5.000 zaposlenih u jednom od najvećih državnih preduzeća su rođaci - 143 miliona evra duga u srpskom komšiluku
Milioni evra nestajali kroz gorivo.
17. 11. 2026. u 19:09 >> 20:39
Komentari (0)