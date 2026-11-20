SINOĆ je došla uniformisana policija da mi uruči poziv na informativni razgovor na osnovu zahteva Prvog osnovna tužilaštva.

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Ovo je izjavio lider Radikala Vojislav Šešelj nakon informacije da je pozvan u policijsku stanicu.

- Bila je i pretnja da ukoliko se ne pojavim, da ću biti prinudno doveden. Danas sam bio u policijskoj stanici 29. novembar. Tamo sam dao izjavu - naveo je Šešelj za Informer.

Podsetimo, vest o tome da se lider Radikala nalazi u policiji saopštio je Dragan J. Vučičević.

- Šešelj je trebalo da bude gost u našem programu, ali je pozvan u policiju, pod pretnjom da ukoliko sam ne dođe, da će biti priveden - rekao je Vučićević.