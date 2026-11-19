DVE osobe, starosti 19 i 20 godina uhapšene su u Valensiji u akciju pripadnika španske Civilne garde, zbog sumnje da su navodne vođe mreže podrške pokretu "Blokus" u Španiji, kriminalne grupe koja je koristila proteste kao paravan za organizovanje pljački i drugih nasilnih dela.

Civilna garda Španije

Uhapšeni su, kako se navodi u saopštenju Civilne garde, bili deo užeg kruga navodnog osnivača i ideologa pokreta, koji je uhapšen 30. oktobra u Pikanji (Valensija). Veruje se da su obojica igrali različite uloge unutar organizacije, vezane za koordinaciju njenih aktivnosti, prikrivanje identiteta njenih vođa i preduzimanje mera za ometanje policijske istrage.

Operacija je, inače, deo akcija pokrenutih nakon ozbiljnih nereda koji su se dogodili 24. oktobra u Barseloni, u kojima je učestvovalo oko 500 ljudi i dogodili su se brojni akti pljačke i vandalizma nad preduzećima.

- Analiza informacija koje su agenti dobili nakon prvog hapšenja omogućila im je da identifikuju dve osobe iz užeg kruga navodnog osnivača "Blokusa" - navodi se u saopštenju Civilne garde. - Istraga je utvrdila da su obojica preuzeli specifične odgovornosti unutar strukture koja je podržavala pokret. Jedan od njih je navodno kreirao nalog za poruke koristeći tehnike osmišljene da otežaju identifikaciju. Sa ovog profila, navodno je učestvovao u rukovođenju grupom koja je koordinirala pozive na akciju i prenosila uputstva za izvršenje pljačke.

Brisali dokaze ISTRAŽITELjI su potvrdili da su umešani pokušali da eliminišu dokaze o svojoj aktivnosti. Konkretno, jedan od njih je navodno obrisao desetine poruka u satima pre i posle hapšenja navodnog osnivača "Blokusa", u pokušaju da ometa policijske operacije.

Drugi je, dalje ističu, navodno bio odgovoran za sprovođenje raznih bezbednosnih mera kako bi se sprečila identifikacija glavnog vođe i organizatora pokreta. Između ostalog, navodno je predložio ponovno snimanje, sa nekoliko ljudi, videa na kojem se osoba uhapšena 30. oktobra javno predstavlja kao vođa "Blokusa". Cilj je navodno bio da se oteža pripisivanje autorstva originalnog sadržaja i time olakša nastavak kriminalne aktivnosti.

Od hapšenja navodnog ideologa i glavne pokretačke snage "Blokusa" 30. oktobra u Pikanji, pokret nije sproveo nijednu od planiranih nasilnih demonstracija. Sa ova dva nova hapšenja, Civilna garda napreduje u razjašnjavanju činjenica i identifikaciji pojedinaca koji su navodno imali vodeće i pomoćne uloge u strukturi pokreta.

Civilna garda podseća javnost da se oni koji učestvuju u nasilnim demonstracijama mogu suočiti sa krivičnim prijavama, sa posebno značajnim posledicama po budućnost maloletnika.