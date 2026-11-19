"TEROR U SRBIJI SE NASTAVIO I NOĆAS" Napadnuta devojka u Odžacima: Vučić pokazao fotografiju lica, poslanici Studentske liste se smejali
LIDER opozicije Aleksandar Vučić je na današnjem nastavku konstitutivne sednice Skupštine Srbije otkrio da se noćas desio napad u Odžacima, gde je fizički napadnuta predsednica te opštine Isidiora Đaković i njena ćerka Sofija, koja je zadobila nekoliko udaraca u lice.
- Teror u Srbiji se nastavio i noćas. Noćas u jedan sat iza ponoći napali su u Odžacima, predsednicu Opštine Isidoru Đaković, koja je bila sa svojom ćerkom Sofijom Đaković. Ona ima 19 godina. Udario je u lice više puta izvesni Saša po nadimku Tafa. Pogledajte kako izgleda lice prelepe devojke. A šta vam je smešno? Ovo je vaše lice? Isidora je pozvala svog supruga, on je došao na to mesto, a onda su ljudi koji su tu nešto slavili, se obrušili i na njega i njemu naneli teže telesne povrede. Do ovoga trenutka još niko nije uhapšen. Ako niste videli pokazaću vam lice ove devojke... 19 godina ima ovo dete, kriva je zato što je ćaci, zato što nije podržala Studentsku listu. Izgleda vam mnogo boli kada vam neko pokazuje vaša dela i vaše pravo lice - rekao je on.
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