SELEKTOR Srbije se oglasio posle žreba za baraž Lige nacija.

Foto: AP Photo/Giannis Papanikos

Srbija će za opstanak u A diviziji igrati protiv Mađarske, a Veljko Paunović je svestan koliko je rival kvalitetan.

- Objektivno, Mađarska je jak rival, kvalitetna reprezentacija. Svaki protivnik koji nam je mogao pasti u žrebu predstavljao bi prepreku, posebno imajući u vidu rezultate i situaciju u kojoj se trenutno nalazimo. Moramo da shvatimo da nismo u poziciji da bilo kome pretimo. Iz naše perspektive, svakog rivala moramo da posmatramo kao snažnog, a mi smo ti koji treba da dokažemo sopstveni kvalitet. Krajnji je trenutak da shvatimo ozbiljnost situacije u kojoj se nalazi naš fudbal i naša reprezentacija. Moramo da iskoristimo ovaj period i šansu koju imamo protiv jedne od najjačih reprezentacija koje su mogle da nam padnu. Potrebna nam je snažna fudbalska reakcija - rekao je Paunović za sajt FSS-a.

Prednost rivala može da bude uigranost, pošto je na klupi Marko Rosi od 2018. godine.

- U današnjem fudbalu veoma su važni i infrastruktura i struktura sistema. Mađarska je u svemu tome pokazala ogroman napredak u poslednjih nekoliko godina. Mnogo su radili, gradili sebe i svoj fudbalski identitet. Bili su u A diviziji, zatim ispali u B, a sada su ponovo na pragu povratka u elitno društvo. To pokazuje da imaju kontinuitet igre i rezultata. Još jedna potvrda da sistem daje rezultat.

Dobra stvar može da bude što se revanš igra na domaćem terenu i u slučaju pozitivnog rezultata u prvom meču, kod kuće može da se traži šansa za opstanak.

- Veoma je važno, ali pre svega moramo da vidimo šta ćemo uraditi u gostima. Imao sam priliku da igram mnogo plej-of utakmica, u Meksiku, kao i sa Ovijedom u borbi za ulazak u Primeru. Znam koliko je važna prva utakmica. Posle toga dolazi revanš, koji bi trebalo da igramo pred našom publikom, ali pred pravom publikom i u pravom fudbalskom ambijentu.

Mađarska je u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2024. godine oba puta pobedila "orlove".

- Ovaj baraž sa Mađarskom mora i treba da bude apsolutno drugačiji od onoga što se dogodilo u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2024. godine. Ovo je prilika da probudimo strast koja nas je uvek krasila, a koja se u poslednje vreme nekako izgubila. Ovaj dvomeč treba da shvatimo i kao priliku za revanš za poraze iz prethodnog kvalifikacionog ciklusa. Sa Mađarskom smo imali problema i u jednom od prethodnih ciklusa Lige nacija. Sve to treba da nam bude poslednja opomena kada je reč o našem reprezentativnom fudbalu. Istorijski gledano, Mađari nam ne leže i upravo zato moramo još više da pojačamo želju za pobedom i revanšom - rekao je Paunović.

Prvi mečevi baraža igraju se od 25. do 27. marta 2027. godine, dok su revanši na programu od 28. do 30. marta. Srbija će revanš utakmicu igrati na domaćem terenu.

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