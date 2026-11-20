"DOK SE DRUGI SKLANJAJU, ONI PRISTUPAJU SNS-u" Vučić pozdravio Vukšu Dragovića i poslao snažnu poruku (VIDEO)
LIDER opozicije Aleksandar Vučić oglasio se na društvenoj mreži Instagram povodom pristupanja Vukše Dragovića SNS-u.
- Posebno sam sam srećan što je Vukša Dragović, mlad čovek koji je pokazao ogromnu energiju i ogromnu snagu u trenucima kad su se svi posakrivali i sklanjali, došao i razgovarali smo. Srećan sam, potpisao je pristupnicu, priključio se, a posebno poštujem ljude koji se priključuju danas SNS-u i mi imamo skupštinu 13. decembra stranke, tako da Vukša, to je prilika za velika dela i za velike stvari u budućnosti. I hvala za ovo, pristupnice u ovim danima znače više nego za sve one kad smo osvajali vlast i kad je bilo lako. Hvala još jednom i dobro došao u svoju drugu porodicu - naglasio je Vučić.
Dragović se zahvalio lideru opozicije Aleksandru Vučiću.
- Gledao sam pažljivo skupštinu ova tri dana, tako da probali su da ukinu i vodu i vazduh i sve, ali nije im nešto pošlo za rukom i naročito mi je drago što vidim ovu zastavu ovde zbog toga što su pokušali da nas proglase za genocidnu državu i genocidni narod. Tako da borićemo se zajedno, borićemo se do kraja i na kraju ćemo pobediti - istakao je Dragović.
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