Svi kandidati Studentske liste izglasani su od te iste SL za potpredsednike: Jelena Petrović, Lidija Dimitrijević, Marija Bjelobrk, Sara Valentik, Tibor Lazar i Adem Mavrić. Opozicija je napustila sednicu.

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Poslanici opozicije predvođeni liderom Aleksandrom Vučićem izašli su iz sale jer poslanici SL ne daju ni jedno mesto potpredsednika parlamenta opoziciji ili manjinskim strankama.

Ana Brnabić izjavila je:

- Neću da učestvujem u ovoj farsi; ubili ste 35 godina staru demokratiju u ovoj Narodnoj skupštini, ponizili dva miliona građana Republike Srbije, i neka je pokoj duši demokratije u Narodnoj skupštini dok je terora studentske liste - navela je ona.

Poslanička grupa Studentska lista u 15. sazivu Narodne skupštine Srbije izabrala je svih šest potpredsednika isključivo iz svojih redova i sad aima potpunu institucionalnu i organizacionu kontrolu nad rukovodstvom parlamenta, umesto dosadašnje prakse da potpredsednička mesta dele vlast i opozicija.

To znači: vođenje sednica bez opozicije za predsedavajućim stolom, dominacija SL u Kolegijumu Narodne skupštine (čime će taj organ biti obesmišljen), predstavljanje parlamenta i protokolarne funkcije...