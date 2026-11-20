PRVE PAHULJE VEĆ U PONEDELJAK PRE PODNE? Meteorolog objavio nove karte, evo šta čeka Zlatiborski okrug
POČETAK naredne nedelje donosi naglo zahlađenje u celoj Srbiji, a prema najavama meteorologa Ivana Ristića, u Zlatiborskom okrugu u ponedeljak, 23. novembra, ponovo može doći do snežnih padavina.
Kako je Ristić naveo u svojoj objavi na Fejsbuku, uz priložene prognozne karte temperatura i padavina, prve pahulje na širem području ovog okruga očekuju se već u prepodnevnim satima.
Uz najavu je priložio i prognozne karte modela ILMETEO – WRF, na kojima se vidi zona slabih do umerenih snežnih padavina koja iz istočne Bosne i Hercegovine prelazi preko zapadnog dela Srbije. Prema istim kartama, temperatura vazduha na ovom planinskom području spustiće se na vrednosti između nula i četiri stepena, dok će u nižim predelima zemlje ostati u plusu (između osam i 12 stepeni).
Ipak, Ristić nije precizirao na kojim tačno lokacijama će sneg padati, kao ni da li postoje uslovi da se zadrži na tlu.
S druge strane, zvanična prognoza Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) za sam Zlatibor za ponedeljak predviđa kišu, uz dnevnu temperaturu koja će se kretati između tri i pet stepeni.
Od sunčane nedelje do hladnog ponedeljka
Prema podacima RHMZ-a, nedelja će u zemlji proteći u znaku pretežno sunčanog vremena, sa maksimalnim temperaturama od 10 do 15 stepeni. Promena vremena stiže u večernjim satima, kada se očekuje naoblačenje praćeno kišom i pljuskovima.
Već u ponedeljak biće oblačno i osetno hladnije, uz umeren i jak severozapadni vetar, dok najviša dnevna temperatura neće prelaziti raspon od sedam do 11 stepeni.
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