APEL VOZAČIMA: Sutra se očekuju velike gužve, ovo je razlog
PUTEVI Srbije apelovali su danas na sve vozače i učesnike u saobraćaju da pažljivo voze zbog pojačanog intenziteta saobraćaja koji se očekuje 21. novembra zbog proslave slave Aranđelovdan.
Učesnici u saobraćaju pozivaju se da ne kreću na put bez obavezne zimske opreme, posebno u brdovitim i planinskim predelima, da drže bezbedno odstojanje, poštuju ograničenje brzine i vožnju prilagode uslovima na putu, kao i da ne voze pod dejstvom alkohola, kako ne bi ugrozili svoju i bezbednost svih ostalih učesnika u saobraćaju.
Srpska pravoslavna crkva u subotu, 21. novembra, slavi Sabor Svetog Arhangela Mihaila, u narodu poznat kao Aranđelovdan, a koji je posvećen arhangelu Mihailu, za koga se veruje da je predvodio vojsku anđela, bestelesnih sila dobra koje su učestvovale u stvaranju sveta.
(Tanjug)
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