Teški dani za Amerikanu se nastavljaju

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Novi doping slučaj ponovo je otvorio jednu od najosetljivijih tema u svetskom tenisu i podsetio na kontroverze koje su pratile slučaj Janika Sinera. Devetnaestogodišnja američka teniserka Džesika Judovik kažnjena je dvogodišnjom suspenzijom nakon što je bila pozitivna na klostebol, zabranjenu supstancu koja se nalazila i u organizmu italijanskog tenisera.

Ono što posebno privlači pažnju jeste ogromna razlika u epilogu dva slučaja. Amerikanka će, uprkos tome što je nezavisni tribunal utvrdio da prekršaj nije bio nameran, morati da pauzira dve godine. S druge strane, Siner je nakon dva pozitivna testa uspeo da izbegne prvobitno izrečenu zabranu nastupa, da bi tek kasnije prihvatio tromesečnu suspenziju u dogovoru sa Svetskom antidoping agencijom (VADA).

Judovik je bila pozitivna na testiranju 1. oktobra 2025. godine, tokom turnira u Salvadoru. Klostebol je pronađen u njenim uzorcima, a privremena suspenzija počela je 21. novembra iste godine.

Slučaj je završio pred nezavisnim tribunalom, koji je posle saslušanja u oktobru 2026. godine zaključio da nije dokazano da je Amerikanka namerno koristila zabranjenu supstancu. Međutim, ključni problem bio je to što nije uspela da utvrdi kako je klostebol dospeo u njen organizam.

Upravo zbog toga nije dobila dodatno umanjenje kazne, pa je suspendovana na dve godine, odnosno do 20. novembra 2027. godine.

SINER IMAO DVA POZITIVNA TESTA, PA NASTAVIO DA IGRA

Slučaj Janika Sinera izazvao je ogromnu pažnju javnosti još u martu 2024. godine, kada je Italijan dva puta bio pozitivan na klostebol. Ipak, tadašnji prvi teniser sveta uspeo je da dokaže da je zabranjena supstanca dospela u njegov organizam nenamerno, preko fizioterapeuta koji je koristio preparat sa klostebolom za tretiranje povrede na svojoj ruci, a potom masirao italijanskog tenisera.

Nezavisni tribunal je u avgustu 2024. godine zaključio da Siner nije snosio krivicu niti je bio nemaran, zbog čega mu nije izrečena suspenzija. Italijan je tako mogao da nastavi da se takmiči, iako su mu oduzeti rezultati, bodovi i novac osvojeni u Indijan Velsu, gde je prvi put bio pozitivan.

Međutim, priča se tu nije završila. VADA je uložila žalbu, ali je u februaru 2025. postignut dogovor prema kojem je Siner prihvatio tromesečnu suspenziju, od 9. februara do 4. maja 2025. godine. VADA je prihvatila da Italijan nije nameravao da vara i da nije ostvario takmičarsku prednost, ali je istovremeno utvrdila njegovu odgovornost za nemar članova stručnog štaba.

Dva slučaja imaju jednu zajedničku stvar – klostebol, ali i tvrdnju da nije postojala namera da se prekrše antidoping pravila.

Ipak, postoji i važna razlika: Siner je uspeo da pruži konkretne dokaze o tome kako je supstanca dospela u njegov organizam, dok Amerikanka nije uspela da utvrdi izvor kontaminacije. Upravo je to bilo presudno za odluke tribunala.