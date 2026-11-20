U SRBIJI se u subotu, 21. novembra, ujutru očekuje mestimično magla ili niska oblačnost, pre podne malo do umereno oblačno i suvo vreme, a sredinom dana novo naoblačenje sa jugozapada koje će u oblastima južnije od Save i Dunava uslovljavati kišu i lokalne pljuskove.

Foto: N. Skenderija

Kako je danas saopštio Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), vetar će biti slab i umeren jugozapadni, od sredine dana u skretanju na severozapadni pravac i u pojačanju, dok će se najniža temperatura kretati od četiri do osam, a najviša dnevna od 12 do 18 stepeni.

U Beogradu će sutra ujutru u nižim delovima grada biti prisutna magla ili niska oblačnost, tokom dana biće malo do umereno oblačno i uglavnom suvo vreme, a vetar će biti slab i umeren jugozapadni, od sredine dana u skretanju na severozapadni pravac i u pojačanju.

Najniža temperatura u glavnom gradu biće od šest do osam, a najviša dnevna oko 15 stepeni.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 28. novembra, u nedelju i ponedeljak biće pretežno oblačno, mestimično sa kišom, a u ponedeljak uz pad temperature u planinskim predelima i sa susnežicom i snegom.

Od utorka će biti hladnije, ujutru mestimično sa mrazem, a tokom dana sa najvišom temperaturom ispod 10 stepeni.

U utorak i sredu biće suvo i hladno, a od četvrtka promenljivo vreme sa čestom pojavom kiše.