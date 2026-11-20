PRE PODNE SUVO, A POPODNE KIŠA: Sutra temperature do 18 stepeni
U SRBIJI se u subotu, 21. novembra, ujutru očekuje mestimično magla ili niska oblačnost, pre podne malo do umereno oblačno i suvo vreme, a sredinom dana novo naoblačenje sa jugozapada koje će u oblastima južnije od Save i Dunava uslovljavati kišu i lokalne pljuskove.
Kako je danas saopštio Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), vetar će biti slab i umeren jugozapadni, od sredine dana u skretanju na severozapadni pravac i u pojačanju, dok će se najniža temperatura kretati od četiri do osam, a najviša dnevna od 12 do 18 stepeni.
U Beogradu će sutra ujutru u nižim delovima grada biti prisutna magla ili niska oblačnost, tokom dana biće malo do umereno oblačno i uglavnom suvo vreme, a vetar će biti slab i umeren jugozapadni, od sredine dana u skretanju na severozapadni pravac i u pojačanju.
Najniža temperatura u glavnom gradu biće od šest do osam, a najviša dnevna oko 15 stepeni.
Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 28. novembra, u nedelju i ponedeljak biće pretežno oblačno, mestimično sa kišom, a u ponedeljak uz pad temperature u planinskim predelima i sa susnežicom i snegom.
Od utorka će biti hladnije, ujutru mestimično sa mrazem, a tokom dana sa najvišom temperaturom ispod 10 stepeni.
U utorak i sredu biće suvo i hladno, a od četvrtka promenljivo vreme sa čestom pojavom kiše.
Preporučujemo
KO JE BIO PRAVI ŠICER? Krvnik Banata, rođen u Zagrebu - kazna ga sačekala u Zrenjaninu iako je pobegao u Nemačku
19. 11. 2026. u 21:05 >> 22:08
OLUJA POGODILA NOVI SAD: Jak vetar oborio drvo, kontejneri razbacani po putu
19. 11. 2026. u 21:58
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
SKANDAL: 5.000 zaposlenih u jednom od najvećih državnih preduzeća su rođaci - 143 miliona evra duga u srpskom komšiluku
Milioni evra nestajali kroz gorivo.
17. 11. 2026. u 19:09 >> 20:39
Komentari (0)