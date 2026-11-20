Alkaraz počistio Kobolija i bez poraza se plasirao u polufianle Završnog turnira
Karlos Alkaraz plasirao se u polufinale ATP Završnog turnira u velikom stilu, pošto je u poslednjem meču grupne faze savladao Flavija Kobolija rezultatom 2:0 (6:4, 6:1).
Španskom teniseru bilo je potrebno nešto više od sat vremena da završi posao i upiše treću pobedu u grupi. Prethodno je bio bolji od Frensisa Tijafoa i Danila Medvedeva, čime je takmičenje po grupama završio sa maksimalnim učinkom.
Za razliku od njega, Koboli nije uspeo da pronađe pravu igru, pa je turnir u domovini završio sa sva tri poraza.
Alkaraz je pred ovaj duel bio u centru pažnje zbog problema sa zadnjom ložom, ali na terenu nije pokazao znakove većih poteškoća. Naprotiv, odigrao je veoma siguran meč i ubedljivom partijom otklonio dileme oko svoje fizičke spremnosti.
U polufinalu, koje je na programu u subotu od 14 časova, očekuje ga duel sa Benom Šeltonom. Amerikanac je posebno motivisan, s obzirom na to da je upravo on eliminisao Alkarasa na US Openu i trebali bi gledati veoma zanimljiv meč.
Drugi polufinalni okršaj igraće Saša Zverev i pobednik duela između Danila Medvedeva i Frensisa Tijafoa.
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