Karlos Alkaraz plasirao se u polufinale ATP Završnog turnira u velikom stilu, pošto je u poslednjem meču grupne faze savladao Flavija Kobolija rezultatom 2:0 (6:4, 6:1).

FOTO: Tanjug/AP/Emma Da Silva

Španskom teniseru bilo je potrebno nešto više od sat vremena da završi posao i upiše treću pobedu u grupi. Prethodno je bio bolji od Frensisa Tijafoa i Danila Medvedeva, čime je takmičenje po grupama završio sa maksimalnim učinkom.

Za razliku od njega, Koboli nije uspeo da pronađe pravu igru, pa je turnir u domovini završio sa sva tri poraza.

Alkaraz je pred ovaj duel bio u centru pažnje zbog problema sa zadnjom ložom, ali na terenu nije pokazao znakove većih poteškoća. Naprotiv, odigrao je veoma siguran meč i ubedljivom partijom otklonio dileme oko svoje fizičke spremnosti.

U polufinalu, koje je na programu u subotu od 14 časova, očekuje ga duel sa Benom Šeltonom. Amerikanac je posebno motivisan, s obzirom na to da je upravo on eliminisao Alkarasa na US Openu i trebali bi gledati veoma zanimljiv meč.

Drugi polufinalni okršaj igraće Saša Zverev i pobednik duela između Danila Medvedeva i Frensisa Tijafoa.