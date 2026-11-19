LIDER opozicije, Aleksandar Vučić, osvrnuo se na izlaganje Jove Bakića, i poređenje sa mafijaškim klanovima.

Foto: Printscreen/ParlamentSrbija

Zamislite sad mene da kažem: "A kako li je to zaboravio po drugi put danas da pomene Vračarski klan? " To su oni koji danas upravljaju Srbijom, to su oni koji danas pale teretane, to su oni koji danas reketiraju naše mesare, tesare, klesare i sve biznismene po svetu.



Kako to da ta kriminalna grupa koja "upravlja" Srbijom u ime Studentske liste, je opet zaboravljena i ponovo ih nisu pomenuli? To je, inače, da vam kažem i ime glavnog tog čoveka: Džoni Vušović, mi tražili njegovo izručenje na Dominikani. Ovo je interesantno za vas da znate: bio je na Dominikani, ili Dominikanskoj Republici, ubijte me. Mi tražimo izručenje i čekamo u 6 ujutru. U pola 4 ga jedna od najmoćnijih svetskih agencija otima, nikada nam ga ne isporučuje zato što je važne poslove obavljao za jednu od najmoćnijih svetskih agencija. Samo da to imate u vidu. Ali to ćete sve da savladate, doći će vreme. Ali mi je čudno kako to da izbegavate da pominjete Vračarski klan. Kako to da vam nikad ne padne na pamet? Kakve su to tajne veze između Studentske liste i Vračarskog klana, osim što sam video četvoricu juče?