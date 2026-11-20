RUSKA pravoslavna crkva nastoji da pruži podršku pravoslavnim vernicima u Ukrajini gde god je to moguće, u uslovima progona kojima su, prema njegovim rečima, izloženi od strane kijevskih vlasti, izjavio je patrijarh moskovski i cele Rusije Kiril u dokumentarnom filmu reditelja Emira Kusturice, emitovanom na ruskom Prvom kanalu.

Foto: Sergei Bulkin / Zuma Press / Profimedia





Prema njegovim rečima, stvaranje „kvazipravoslavnih, raskolničkih organizacija“ u Ukrajini imalo je za cilj slabljenje samog pravoslavlja.

„Danas je Pravoslavna crkva u Ukrajini progonjena crkva. Molimo se za našu ukrajinsku braću i sestre. Nastojimo da im pružimo podršku u svemu i svuda gde je to moguće“, naglasio je poglavar Ruske pravoslavne crkve.

Patrijarh Kiril ukazao je i na, kako je naveo, versku diskriminaciju pravoslavnih vernika u Ukrajini i Evropi.

„Danas se u Evropi, u Ukrajini, koja za sebe govori da je Evropa, sprovodi diskriminacija ljudi na verskoj osnovi. I to diskriminacija onih koji čine versku većinu u Ukrajini. To su pravoslavni ljudi koji pripadaju jedinstvenoj Ruskoj pravoslavnoj crkvi. Kada kažem ruskoj, ne mislim na Rusku Federaciju, već na onu Rus koja je nastala Svetim krštenjem u vodama Dnjepra, u vreme kneza Vladimira“, poručio je patrijarh.

Ukrajinske vlasti poslednjih godina preduzele su niz mera protiv Ukrajinske pravoslavne crkve, pozivajući se na njene veze sa Rusijom. Lokalne vlasti u više ukrajinskih regiona donele su odluke o zabrani njenog delovanja, dok je Služba bezbednosti Ukrajine pokretala krivične postupke protiv sveštenstva i sprovodila pretrese u hramovima, manastirima i objektima crkvenih velikodostojnika, tražeći dokaze o navodnim antiukrajinskim aktivnostima.

Prema navodima ruske strane, stotine hramova Ukrajinske pravoslavne crkve nasilno su preuzele raskolničke grupe uz podršku lokalnih vlasti, a sveštenici i vernici bili su izloženi fizičkom nasilju. U Ukrajini je 23. septembra 2024. godine stupio na snagu zakon koji omogućava zabranu delovanja verskih organizacija povezanih sa Rusijom, uključujući Ukrajinsku pravoslavnu crkvu.

Patrijarh Kiril 20. novembra obeležava 80. rođendan. Tim povodom na ruskom Prvom kanalu emitovan je dokumentarni film Emira Kusturice „Naše krštenje. Poglavar“, posvećen patrijarhu Ruske pravoslavne crkve.

(Sputnjik)

