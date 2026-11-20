PATRIJARH srpski Porfirije stigao je u Moskvu kako bi učestvovao u duhovnim svečanostima povodom 80. rođendana patrijarha moskovskog i sve Rusije Kirila.

FOTO: SPC

Delegaciju Srpske pravoslavne crkve na aerodromu "Šeremetjevo" dočekali su velikodostojnici Ruske pravoslavne crkve predvođeni mitropolitom singapurskim i jugoistočnoazijski Sergijem, koji je i patrijaršijski egzarh Jugoistočne Azije, saopšteno je iz SPC.

Delegaciju SPC-a je dočekao i starešina Podvorja SPC u Moskvi episkop remezijanski Stefan.

- U delegaciji Ruske pravoslavne crkve bili su i savetnik ruskog patrijarha protojerej Nikolaj Balašov, kao i predstavnici Odeljenja za spoljne crkvene veze Ruske pravoslavne crkve. U pratnji srpskog patrijarha su visokopreosvećeni mitropoliti banatski Nikanor i šumadijski Jovan, kao i protojerej Vitalij Tarasjev, starešina Podvorja Ruske pravoslavne crkve u Beogradu - navode iz SPC-a.

Srpski patrijarh Porfirije će do utorka 24. novembra učestvovati u višednevnom programu crkvenih, diplomatskih i događaja iz oblasti kulture.

Sreća počinje shvatanjem da je život dar od Boga, izjavio je patrijarh moskovski i cele Rusije u intervjuu za RIA Novosti na svoj rođendan.

- Sreća počinje kada čovek prepozna život kao dar od Boga i sa zahvalnošću prihvati sve što mu Gospod šalje – i radost i iskušenja - rekao je poglavar Ruske pravoslavne crkve.

On je napomenuo da se koncept sreće često svodi na osećaj udobnosti i sigurnosti, a neki tome čak dodaju i besposlenost.

- Nažalost, težnja ka takvoj 'sreći', koja je u stvarnosti isključivo materijalno blagostanje, postala je sredstvo za uništavanje hrišćanske civilizacije. Čovek koji teži samo udobnosti po svaku cenu postaje nesposoban za stvaranje - primetio je patrijarh Kiril.

On je napomenuo da poglavar Crkve nosi veliki teret odgovornosti.

- Ovaj datum dočekujem sa osećanjem zahvalnosti Bogu za proživljene godine i zahvalnošću episkopatu, sveštenstvu i vernicima za molitve za mene i pomoć u obavljanju službe koja mi je poverena. Kada je reč o dostignućima, nikada nisam posmatrao svoj život kroz prizmu ličnih dostignuća - istakao je patrijarh.

Patrijarh Kiril je dobio brojne čestitke, kako od strane ruskih državnika i funcionera, tako i od drugih iz Srbije, Republike Srpske i sveta.

(RT Balkan)

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