TRI mosta u Kijevu - Podilsko-Voskresenski, Darnicki i Južni, oštećena su u ruskom napadu balističkim raketama tokom noći, zbog čega je saobraćaj između leve i desne obale grada otežan, izjavio je jutros gradonačelnik Vitalij Kličko.

Foto: AI generated/ChatGPT

Saobraćaj preko Podilsko-Voskresenskog mosta u pravcu leve obale potpuno je obustavljen, dok je na Južnom mostu dozvoljen samo u suprotnom smeru, za vozila teška do 10 tona i javni prevoz do 18 tona, preneo je Ukrinform.

Obim štete na mostovima biće procenjen nakon završetka vazdušne opasnosti. Zbog nedostatka napona u elektroenergetskom sistemu privremeno je obustavljen trolejbuski saobraćaj u delovima Pečerskog, Solomjanskog i Goloseivskog okruga.

🚨🇷🇺🇺🇦 BREAKING: Russian ballistic missiles reportedly hit THREE major bridges and critical infrastructure in Kyiv! Mayor Vitali Klitschko reports damage to the Podilsko-Voskresenskyi, Darnytskyi and Southern bridges. Traffic restrictions are in effect, with possible electricity disruptions across parts of the capital. Ukrainian monitors report more ballistic missiles heading toward Kyiv and Kalibr cruise missiles toward Vinnytsia. Additional claims of strikes on two other bridges remain unconfirmed. Klitschko has urged residents to avoid unnecessary travel and businesses to shift to remote work. Emergency crews are responding as damage assessments continue. Source: DDGeopolitics on TG, WF Witness on TG Writer: Naz — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 20, 2026

Pojedine autobuske linije preusmerene su na Severni most. Kličko je pozvao građane da ne koriste privatna vozila osim ako je to neophodno, a ustanove i preduzeća da, gde god je moguće, organizuju rad na daljinu.

BREAKING 🇷🇺🇺🇦 Russia has struck three bridges across the Dnipro River in Kyiv with ballistic missiles following Ukraine's attacks on the Crimean Bridge. The Podilsko-Voskresenskyi, Darnytskyi and Pivdennyi bridges were hit, disrupting transport between Kyiv's left and right banks. Traffic on the Podilsko-Voskresenskyi crossing was shut in one direction, while restrictions were imposed on the Pivdennyi Bridge. Fires also broke out and buildings and critical infrastructure were damaged. Three people were killed and around 15 injured in the strikes. The attacks came after Ukraine struck the Crimean Bridge three times in a week, including an attack that collapsed a section of its roadway. Putin personally vowed a harsh retaliation. — 𝐓𝐡𝐞 𝐄𝐦𝐩𝐢𝐫𝐞 𝐖𝐚𝐭𝐜𝐡 (@TheEmpireWatch) November 20, 2026

Tokom noćnog napada na Kijev zabeleženo je sedam talasa balističkih udara, a požari su izbili u Obolonskom i Goloseivskom okrugu.

A massive Russian ballistic missile attack has targeted the Ukrainian capital, Kyiv, with reports of successive explosions in the heart of the city. https://t.co/3RqHfRs4Wz — khaled mahmoued (@khaledmahmoued1) November 20, 2026

(Tanjug)

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