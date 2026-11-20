RUSKA SEKIRA PRESEKLA KIJEV NA DVA DELA: Tri mosta oštećena u raketnom napadu, saobraćaj na ivici kolapsa (FOTO/VIDEO)
TRI mosta u Kijevu - Podilsko-Voskresenski, Darnicki i Južni, oštećena su u ruskom napadu balističkim raketama tokom noći, zbog čega je saobraćaj između leve i desne obale grada otežan, izjavio je jutros gradonačelnik Vitalij Kličko.
Saobraćaj preko Podilsko-Voskresenskog mosta u pravcu leve obale potpuno je obustavljen, dok je na Južnom mostu dozvoljen samo u suprotnom smeru, za vozila teška do 10 tona i javni prevoz do 18 tona, preneo je Ukrinform.
Obim štete na mostovima biće procenjen nakon završetka vazdušne opasnosti. Zbog nedostatka napona u elektroenergetskom sistemu privremeno je obustavljen trolejbuski saobraćaj u delovima Pečerskog, Solomjanskog i Goloseivskog okruga.
Pojedine autobuske linije preusmerene su na Severni most. Kličko je pozvao građane da ne koriste privatna vozila osim ako je to neophodno, a ustanove i preduzeća da, gde god je moguće, organizuju rad na daljinu.
Tokom noćnog napada na Kijev zabeleženo je sedam talasa balističkih udara, a požari su izbili u Obolonskom i Goloseivskom okrugu.
(Tanjug)
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