LIDER Srpske radikalne stranke (SRS) Vojislav Šešelj pozvan je da se javi u policiju.

Foto: N. Skenderija

Ovu informaciju saoptio je Dragan J. Vučičević na Informer televiziji.

- Šešelj je trebalo da bude gost u našem programu, ali je pozvan u policiju, pod pretnjom da ukoliko sam ne dođe, da će biti priveden - rekao je Vučićević.

On je objasnio da je povod za poziv Šešelju izjave koje je lider radikala dao o Radi Trajković.

Ovim povodom Šešelj se uključio i u program Informer TV.

- Sinoć je došla uniformisana policija da mi uruči poziv na informativni razgovor na osnovu zahteva Prvog osnovna tužilaštva. Bila je i pretnja da ukoliko se ne pojavim, da ću biti prinudno doveden. Danas sam bio u policijskoj stanici 29. novembar. Tamo sam dao izjavu - poručio je Šešelj.

(Informer)