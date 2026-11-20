VOJISLAV ŠEŠELJ U POLICIJI
LIDER Srpske radikalne stranke (SRS) Vojislav Šešelj pozvan je da se javi u policiju.
Ovu informaciju saoptio je Dragan J. Vučičević na Informer televiziji.
- Šešelj je trebalo da bude gost u našem programu, ali je pozvan u policiju, pod pretnjom da ukoliko sam ne dođe, da će biti priveden - rekao je Vučićević.
On je objasnio da je povod za poziv Šešelju izjave koje je lider radikala dao o Radi Trajković.
Ovim povodom Šešelj se uključio i u program Informer TV.
- Sinoć je došla uniformisana policija da mi uruči poziv na informativni razgovor na osnovu zahteva Prvog osnovna tužilaštva. Bila je i pretnja da ukoliko se ne pojavim, da ću biti prinudno doveden. Danas sam bio u policijskoj stanici 29. novembar. Tamo sam dao izjavu - poručio je Šešelj.
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