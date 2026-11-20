Asocijacija profesionalnih tenisera (ATP) predstavila je danas novi plan finansijske podrške teniserima, koji bi od 2028. godine trebalo da premaši 350 miliona dolara i obezbedi veće zarade za čak 250 igrača.

Tanjug, AP Photo/Andy Wong

Prema planu "One Vision", koji je predstavio predsednik ATP-a Andrea Gaudenci, očekuje se da će od 2028. godine 100 najbolje rangiranih tenisera zarađivati najmanje 1,1 milion dolara, što predstavlja povećanje od 39 odsto u odnosu na 2025. godinu.

Među 175 najbolje rangiranih igrača, minimalna zarada iznosiće 450.000 dolara (rast od 47 odsto), dok će 250 najbolje rangiranih moći da računaju na najmanje 250.000 dolara (rast od 67 odsto).

Centralna investicija veća od 100 miliona dolara, počevši od 2028. godine, obuhvatiće ATP bonus fond od 50 miliona dolara, 25 miliona dolara namenjenih bonusima na kraju sezone na osnovu plasmana na rang-listi, kao i 26 miliona dolara za penzione fondove igrača.

Kada se dodaju nagradni fondovi na turnirima i učešće igrača u dobiti turnira, ukupna finansijska izdvajanja za tenisere na ATP turu premašiće 350 miliona dolara. Ukoliko se uračunaju i nagradni fondovi na Grend slem turnirima, očekuje se da će ukupan iznos premašiti pola milijarde dolara.

"Troškovi takmičenja na najvišem nivou su značajni i želimo da veći broj igrača ima finansijsku podršku i sigurnost kako bi mogli da ulažu u svoje timove, pripreme i, na kraju, karijere", rekao je Gaudenci.

Godišnji ATP bonus fond biće povećan na 50 miliona dolara, što je više nego dvostruko u odnosu na sadašnjih 21,5 miliona. Pravo na isplate imaće igrači koji se nalaze među 30 najboljih na rang-listi uoči svakog obaveznog Masters 1000 turnira, pri čemu će prvoplasirani teniser moći da zaradi dva miliona po turniru.

Dosadašnje pravilo, prema kojem je bilo neophodno nastupati na najmanje pet turnira iz serije Masters 1000 kako bi se ostvarilo pravo na bonus, biće ukinuto. To znači da će teniseri moći da zarađuju bonuse već od prvog Masters turnira na kojem nastupe.

Još jedna važna novina odnosi se na kompaniju "ATP Ventures", kroz koju će se po prvi put objediniti medijska, podatkovna i centralna sponzorska prava za ATP tur.

Sa druge strane, kontroverzni predlog o smanjenju broja učesnika u konkurenciji dublova i drastičnom smanjenju nagradnih fondova u toj kategoriji privremeno je stavljen na čekanje.

"Razgovori o predloženim promenama u dublu biće nastavljeni, kako bi bilo dovoljno vremena za dodatne konsultacije pre donošenja odluke do kraja godine. Dubl ostaje važan deo ATP tura, a cilj analize je pronalaženje modela koji će obezbediti njegovu dugoročnu budućnost", navodi se u saopštenju ATP-a.