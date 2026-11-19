POSLANIK režima "Studentske liste" održao je govor Skupštini Srbije, a potom mu je lider opozicije Aleksandar Vučić odgovorio na optužbe.

TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

Za reč nakon Bakićevih optužbi javio Vučić:

- Ne brinite, gospodine Radenoviću, nisam histeričan i neću da kreštim uopšte, tako da se ne sekirate. Veoma sam srećan što ste pokazali svoje pravo lice. Vi ste brlog po sebi, gospodine Bakiću. Vi ne morate da se valjate u brlogu, vi ste brlog po sebi. Dovoljno je da sebe pogledate, da se čujete, vi ste brlog po sebi. To što ste histerično vikali ovde. Zaurlavali je slika i prilika vaše nemoći, svih vaših laži, svih besmislica koje ste iznosili. Ja ću jednu po jednu, potanko, da vam objasnim i da vam dokažem kakav ste lažov. Uzgred, i kriminalac, ali o tome ćemo nešto posle toga. Jaspers je to opisao, prava reakcija kriminalca kad mu kažu da je kriminalac, on kreće grohotom da se smeje. Samo da to imate u vidu, jer ne može da istrpi. Kaže: "Gospodin Bakić, gospodin Bakić nama saopštava", kaže: "preletačke televizije sam izgovorio, to znači da sam kontrolisao sve druge televizije. Ne, ne znači to. Ja sam verovao da neki ljudi imaju svoja uverenja. Ja sam verovao da neki ljudi, sa nekim od njih sam se i družio. Ne često, ali ih vidim jednom u 3, 4, 6 meseci. I verovao da ti ljudi imaju nekakvu ideju. Nekakvu potrebu da guraju Srbiju u određenom smeru, u smeru razvoja. Da bih vam ukazao na razliku, kao što vidite, mirnim tonom, bez histerije, dreke i vike, i lošeg "glumatanja" koje ne može da se nauči ni kod loših profesora na FDU, koji ne znaju da se kaže "izviniti" već govore "izvinuti" i tako dalje. Dakle, kada to sve sagledate, problem je u tome što ti ljudi nisu imali ideju. Mene su obmanuli. Oni nam sad objašnjavaju da je "divljaštvo" i "kriminalna politika" koju vodite, u stvari, njihova ideja. Nije stvarno to. Ne misle to oni ozbiljno. Oni to misle ozbiljno zato što su se takve kukavice kakve ste vi, i kriminalac kakav ste vi, uplašili. I ništa drugo. I ništa više. A sad ćete da čujete sve detalje. Kažete: "Informer duhovna trovačnica koja nema mesta u zemlji. Šta ste vi? Tužilac? Sudija? Nema više istražnih sudija, da vas obavestim. To je davno prošlo vreme. To su još vaši menjali. Odakle vam pravo? Vi se ponašate kao vrhovni kriminalac u ovoj zemlji. Ko ste vi da određujete koja će televizija da radi, a koja neće? Jeste to sad zapovedali ljudima u REM-u šta mora da se desi? To rade vrhunski kriminalci. Ko ste vi da to radite? Ko ste vi da to određujete? Ko ste vi da zapovedate ljudima da se tako ponašaju prema nekoj televiziji? Zašto vam smeta televizija Informer? Reći ću vam ja. Jučerašnji dan, ako uzmete i imate u vidu, RTS je na 13 bio šera, Pink na 10, Drugi kanal na 8, pošto je prenosio sednicu Narodne skupštine Republike Srbije, i Informer sa 7,74. Svi ostali iza. Ta preletačka televizija iza toga na 3,40, N1 na 2,17, Nova S na 1,99. Eto, to vam je bio jučerašnji raspored. Dakle, Informer je bio dvostruko jači od N1 i Nove S zajedno, jer narod to želi da gleda. Vi želite to da ugasite. Želite da ugasite jer kažete da oni tamo psuju i govore strašne stvari. Vi ste psovali sve vreme ovde, od ljudske bede do besprizornika i najtežih mogućih uvreda koje ste izgovarali ljudima, do toga da ste ljudima pretili i neko vas je možda i uplašio. Tih što "misle" da mogu na takav način da prete i da govore, nikada se časni ljudi nisu plašili. Možda mislite koliko vas se plašimo. Ajde, dođite da jašete, kao što ste obećavali i govorili. Ili mislite da je jahanje to što ćete da naređujete ljudima da gase televizije? Pričali ste ovde o tabloidima i kažete "Pogledajte ovu dozu bezobrazluka. Oni su na moje biračko mesto, samo da vidite o kakvim kriminalcima je reč. Samo da vidite o kakvim je kriminalcima reč. Valjda ne postoji veći kriminalac od Milovana Brkića. Valjda za to bi trebalo da postoji saglasnost u javnosti, pristojnoj, normalnoj. Oni su poslali njegovog zamenika na biračko mesto gde ja glasam, da bi dodatno provocirali. To je čovek, inače, koji je napisao da sam sopstveno dete, jer sam imao tu nesreću da mi pri porođaju dete premine. Tragedija kroz koju morate da prođete. Ta bitanga je napisala da sam ja tukao svoju ženu u stomak i da je zato to dete preminulo - kazao je Vučić.

- To je kriminalna politika studentske liste, jer su oni postali njihovi ideolozi. Iza to ne morate da vičete, jer ovo su činjenice, a vi za sve što kažete da bi vam vaši poslušnici aplaudirali, morate da vičete. Pretite da ćete da gonite ljude koji su novinari, i svi će da budu pred istražnim organima, jer ste to postali tužilac u međuvremenu. Svi će da budu pred istražnim organima. Vi ćete da gonite novinare u ovoj zemlji zato što je neko pisao nešto što vam se ne dopada. A vi ste to ovde rekli. Nije rekao Sveti Petar, nego vi, i to ovde pred svima. Što će reći: nemoj da se neko usudio da je neko napisao nešto protiv vas u budućnosti. Pa pisaćemo, i govorićemo na svakom mestu. I sudiću ja vama, a ne vi meni, evo odmah da vam kažem. Sudiću ja vama u javnosti, svakoga dana. Ohoho, baš tako. Došli smo do navijanja. Samo da čujete. Samo da čujete kakve gluposti vi izgovarate. Kakve gluposti, kakve vi neistine izgovarate. Kaže on: "Kavački klan je uz nas", a onda i Škaljarski, je l' tako? Evo, ja ću vam, poštovani građani, pustiti da svi čujete. Zbog građana ovo radim, da čujete - naveo je Vučić, koji je zamolio Anu Brnabić da pusti snimak.

- Da vam pustim šta kaže supruga šefa Kavačkog klana, pre neki dan. Njoj je najbitnije da je ova zemlja slobodna i da njena deca žive slobodno u Srbiji. Ovo je supruga upravo pominjanog Veljka Belivuka, koja se najviše obradovala pobedi Jove Bakića, kojeg mnogo voli i studentsku listu. I završila, završila svoje, završila svoje visokoumno izlaganje činjenicom: "Vidimo se uskoro na slobodi". Jer došli su istražni organi koji sarađuju sa Kavačkim klanom, koji je radio sve za studentsku listu u ovoj kampanji. Sve su uradili, i često vam plaćali. Od Mila Đukanovića do Radoja Zvicera - kazao je Vučić, a potom je pušten snimak slavlja iz Dubaija.

- Radoje Zvicer kako slavi u Dubaiju. A inače, zamenik šefa Kavačkog klana, Radoje Zvicer. Sa šefom sarađuje ovaj drugi vaš poslanik ovde, potencijalni kandidat za predsednika, a sa zamenikom šefa, koji je mene želeo više puta da ubije, sa zamenikom šefa, Radojem Zvicerom, imali ste najlepši kontakt, toliko lep, da je u večeri 25. organizovao slavlje u Dubaiju, ispisujući pogrdne reči velikom svom prijatelju Aleksandru Vučiću. I čestitao studentskoj listi. A vratićemo se na 2013, nemoj da brinete, i na inauguraciju i na sve drugo. Evo vam ga slavlje, samo da vidite, Medeni sve zna, to je onaj kriminalac što ga progone, i Medeni se raduje, i Medeni se, gospodine Sajčiću, to vi to dobro znate, i Medeni se raduje, i Zvicer se raduje, evo vam slika, sve, prosledićemo vam da vidite, veliko slavlje u Dubaiju.A evo vam, evo vam kako to izgleda, slavlje, i koju muziku puštaju zbog pada njihovog tobožnjeg prijatelja Aleksandra Vučića, veliko slavlje, što li slave pobedu studentske liste, nije mi jasno - rekao je Vučić.

- Koliko ste para dobili od njih? Koje su sve aktivnosti finansirali? Mnogo, mnogo. Ne mogu ja da kažem da je to bila lista Kavačkog klana. Kavački klan im je davao pravu logistiku za izbore. Ali to su druge stvari i pripremali su svakojaka čuda, ali o tome će oni biti upoznati kada dođe vreme. Objašnjavajući nam da su neki policajci koje hoće da postave, a koji su krali frižidere, televizore i dilovali drogu, najpošteniji, valjda u Srbiji, ali o tom potom. Kažete nam - počelo je 2013, kada su navijači Crvene zvezde i Rada ušli na neku tribinu? Nisu. Uopšte nisu navijači Crvene zvezde i Rada ulazili, niti se to ikada dešava. Nikada niko, da vas naučim to, sa neke druge tribine ne može da preuzme tu tribinu. Nije jedinstven slučaj, moram da vas naučim, došlo je tada do sukoba, a posebno do sukoba 2016. godine, zato što je tačno posebno kada je reč o južnoj tribini, uvek je bilo takvih previranja, ali naučićete to kada pročitate, zato što su se klanovi tukli. Ali želim da vam saopštim nešto sada - vi ste namerno izbegli da pomenete jedan klan. On je deo Kavačkog klana koji vas je pomagao na izborima, reč je o Vračarskom klanu.To su ljudi koji reketiraju sada sve ljude u Srbiji. To su vaši, to je vaše lice i vaši aktivisti koji reketiraju sve ljude u Srbiji. Ja nisam želeo da na ovakav način govorim, pošto sam mogao da vas upoznam na nekom drugom mestu o tome, ali niste želeli da čujete, pa vam sad saopštavam. Vračarski klan u ovom trenutku preuzima organizaciju države u vaše ime, pali teretane, reketira ljude, i nemojte da lažete, gospodine Bakiću, nikada niko privrednike naše nije reketirao, nikada im niko ništa otimao nije. To radite sad od tesara preko klesara do mesara, a da je bilo ko, čak ni Zdravkovića nisu reketirali. Za koga ste? Drago mi je, priznali da je lopuža i da je ukrao 300.000, ali mislite da ima nekih koji su veći? Sigurno da ima i većih lopova od njega, ali je dobro da smo ustanovili da je lopov, da je oteo 300.000 evra od države i da ih nije vratio. To mi je drago, i tu smo saglasni. Govorili ste ovde - Ja, uzgred, tu gospodu nikada nisam ni video ni čuo. Klimali ovako, ne klimali onako, ja vam govorim, pošto valjda znam bolje od vas jesam li ili nisam. Za razliku od vas, za koga nisam siguran. Ali i to ćemo ustanoviti. A što se tiče Škaljarskog klana, pitali ste i to, rekli ste Luka Bojović, ja nisam znao da je on Škaljarski klan, ali nemam nikakav problem jer ne poznajem čoveka, nikada ga video nisam, nikada ga čuo nisam. A za vas takođe nisam siguran. A za sebe jesam. Tek toliko da imate u vidu kakav ste lažov. I ja sam ovo, ali vam hvala na tome što ste ovu temu pokrenuli, jer ste mi pružili priliku da posle milion dana laži i besmislica o tome govorim. Kada ste govorili o prisustvu gospodina Radojičića ovde, samo niste rekli da je bio prisutan kao potpredsednik Srpske liste, jer je bila tema Kosovo i Metohija. Ovde, bila je posebna sednica Narodne skupštine Republike Srbije, i zato je tu sedeo. Samo niste taj jedan detalj izneli ovde. Lagali ste i kada ste govorili o mojoj inauguraciji, zato što ste to prepisivali. Nemojte da se čudite, nemojte da se bečite, nije dobro zbog bora i svega drugog. Ono kreštanje je bilo dovoljno. Verujte mi, i zdravo je. Izbacite iz sebe sve, i to je u redu. Decibeli koje povišavate, i to je u redu. Nije baš građanima prijatno da to slušaju, ali sve je to u redu. Dakle, nemojte da se bečite. Da vam objasnim, inauguraciju sam imao u Palati Srbije i imao sam mnogo gostiju iz inostranstva. I imao sam svečani deo, preuzimanje dužnosti i polaganje zakletve u ovom visokom domu. Niko od njih u ovom visokom domu nije bio. Da li su neka lica bila u masi od 2.000 ljudi, ne više, 2.000 ljudi, koji su bili ispred? Niti sam odgovoran, niti sam ih pozivao, niti bilo šta slično. Kao što nisam rekao da ste vi krivi za četvoricu kriminalaca sa vračarske liste batinaša i ubica koji su juče, prekjuče, bili ispred Narodne skupštine, a koje su organi gonjenja odmah prepoznali. Tako da, verovatno su vračarci došli vas da podrže na inauguraciju ili na konstitutivnu sednicu. E, takvi ste vi. Svaku laž ste u stanju da upotrebite, pošto istinu nemate. Pričali ste mi ovde o bogatstvu i o ne znam čemu. Lagali ste sve vreme. Ja živim u Belvilu, u Novom Beogradu. Svi ste vi ovde ili 90% vas, bogatiji od mene. A ja, veliki vođa korumpiranog režima, svi se navatali para i klepali para koliko hoćete. I uglavnom od države uzimate. I šta ćete s tim? Ništa. Nemojte da gonite novinare. Nemojte da pokušavate da delite poslaničku grupu u kojoj ćete da kažete: "Ej, vas 7 ne valja", a vi ostali ćete da budete jednog dana dobri kad nas budete slušali. Vidim ja da ste vi to radili i sa drugim partijama, manjim partijama, koje su bile u vlasti. Njih ste uspeli da uplašite, oni su se tresli kao pruti 5. oktobra 2000. godine. Sećam se ja toga. Ja nisam ni tada. I te iste ste već sada preuzeli, koji će da vam glume protivnike i na nemogućim izborima, izborima u kojima tučete žene i devojke na svim mogućim mestima u našoj zemlji. Malo više poštovanja pokažite za političke protivnike. Mnogo stvari koje ste slušali, mnogo stvari koje su vam pričali, su laži - rekao je Vučić.

- Nemojte da pretite novinarima, pretite kriminalcima koje ste dovodili na biračka mesta, i to baš na moje biračko mesto. A to vam je novinar, to vam je dobar novinar, jel' da? Zaštitnik studentske liste, čovek koji je rekao da sam ubio svoje dete. Sram vas bre bilo, vi da nam držite ovde moralne lekcije. Izašli ste ovde da nam govorite. Kažete da je revolucionarni teror, mi ne bismo bili ovde. Što, tukli biste nas vi i Kokanović? Ajde, mangupi. Ne, niste više tako jaki. Kukavice, jedne najobičnije, i ništa drugo. Ili ti fali sekira. Kad si Violu fon Kramon branio. Kad pričate o Kosovu, vi i brojni od vaših predstavnika ovde, bili ste na vlasti 2008. kada su proglasili nezavisnost. Brojni. Ovde prisutni. Ništa niste uradili. 85 zemalja je za pola godine priznalo takozvano nezavisno Kosovo. U vreme zlog i lošeg Aleksandra Vučića, u nemogućim uslovima, kada već to ide na ovakav način, i kada se suprotstavljate odlukama najmoćnijih zapadnih sila sveta, i može samo da bude lošije, i ne samo zapadnih, već i Turske i mnogih drugih zemalja, u to vreme zlog Aleksandra Vučića, 27 ili 28 zemalja je povuklo priznanje Kosova. A u vaše vreme, svi su išli samo na to da priznaju nezavisnost Kosova. E, u tome je velika razlika između nas i vas. Govorili ste o mojoj knjizi. S pravom. Samo se ja na vašem mestu ne bih smejao. Promeniću, knjiga će ići, samo će biti drugi naslov i moje priznanje: "Poraz od obojene revolucije". Da, kako i zašto je jedna zemlja krenula da nestaje? A vi što baštinite rasističke teorije, nemojte da se, nemojte da se kliberite, nego se uozbiljite. Vidite kako ste odmah prepoznati i da me ne pogledate? Odmah znate da o vama govorim. Odmah znate šta zastupate. Baš vas briga. Rasistička teorija, manje-više. Baš vas briga. Naslov bi mogao da bude, mora da bude neki kraći. Sramota me je što nas je obojena revolucija srušila i što su najgori ikada došli na vlast. Moraće da bude kraće. Ali to je neka vrsta radnog naslova. A jel to, kad govorite o iskonskom pokretu, kao što ste imali iskonske ćelije u voždovačkim soliterima, pa samo da mi kažete i apostolsko ponašanje sa 9 nekretnina samo u jednom soliteru, a to je ovo samo što smo do sad otkrili, a ove kamione i hladnjače tek smo krenuli da otkrivamo. Dakle, kad već o svemu tome govorite, a je li gospodin Maršavelski deo iskonskog pokreta iz Srbije ili deo obojene revolucije? Je li njega plaćate vi, kavači, škaljari ili ga plaća hrvatska obaveštajna agencija? Ko ga plaća? Ne znam da li svi po malo, ali sam siguran da je na zvaničnom platnom spisku hrvatske obaveštajne službe. I zbog toga morao da podnese ostavku, jer je to skandal kod njih. Kod vas to nije ni skandal. Šta to vas briga da sagledavate to na malo dublji, na malo ozbiljniji i na malo odgovorniji način? Što biste se vi uopšte po tom pitanju sekirali, što biste se vi po tom pitanju nervirali? Baš vas briga i za to što možete da razgovarate sa Toninom Piculom, a sramota vas je da razgovarate, jer ne smete ne da vam plenum, da razgovarate i o onim stvarima o kojima biste morali da razgovarate sa nama. To govori o vama - ističe Vučić.

- Čini mi se da jesam, uglavnom odgovorio na sve vaše laži, na onu viku, dreku i histeriju. Jeste to noćas vežbali? Jeste zatvorili prozor da komšije ne probudite dok ste trenirali noćas, pred ogledalom, onako da lupetate onoliko glasno i da vičete da iz petnih žila to morate da izgovorite, pošto na miran i racionalan način to ne možete da izgovorite? Bolje da uzmete kao i svi drugi, pa da pročitate nešto. Oni svi donesu, pa pročitaju ono što im je plenum napisao. Bolje da ste i vi to, nego ovo što ste vežbali noćas kod kuće - dodaje lider opozicije.

- Da se vratimo na ono što je radio gospodin Čupić i zbog čega smo ovde. Gospodin Čupić nama nije odgovorio ništa. I biću veoma ljubazan, kao što sam bio prema tom čoveku, nisam čuo ništa. Sve do trenutka kada sam ga deset puta molio sa ove govornice, ili sa ovog mesta, ako hoćete, da nam kaže da li je istina o tome da je tajkun i da ima svoj soliter. I ništa više nisam pitao. Odgovor je želeo da pruži novinarima da li je bio nemušt ili je bio veoma vešt, neka odluče ljudi u Srbiji. On je čovek govorio o tome da će sve to da prikaže kroz imovinsku kartu, logično, podrazumeva se. A mi sad znamo da ćete morati da prikažete i taj soliter. Samo vas pitam - što to niste rekli narodnim poslanicima? Što to niste rekli građanima? Što se niste ponašali transparentno, onako kako govorite ljudima da je najvažnije da se ponašaju? Uzgred, ovako kako se ponašao gospodin da znate samo, gospodine Čupiću, slušajte nešto pametno da čujete. Je li dogovarate da mu iznajmite 1 ili 2 stana? I ovu pesmu svoju koju ste pevali, "Ajmo, Jano, ajmo grade da gradimo zgrade", samo da zamenite reči, ništa drugo. Nego, da vam kažem, i ovo kako je govorio Jovo Bakić, i ovo kako sam mu ja odgovarao danas, to po poslovniku nije moguće. On i dalje diluje stanove. Isposnik iz Kosmajske ćelije. I sve to, kao odgovor, nismo mogli da dobijemo. Na stranu to što ste nas obmanuli da je reč o profesoru, a nije reč o profesoru. Na stranu to što ste pokušavali da nam držite pridike o lepom ponašanju i o tome šta smo slušali, pa slušali smo vaše kašljanje i gledali vaše spavanje i gledali bojanje bojenki. I građane je bilo sramota da to gledaju. Jedino što nisu mogli da vide u živom prenosu, to je opšta invazija na skupštinski restoran, ali to je vaše pravo i nemamo nikakav problem. Govorio sam o tajkunsko-parazitskom sloju. Pošto ja znam da ćete vi tajkuna da izaberete i za predsednika vlade. Nećete da izaberete ovde prisutnog Šoškića i nekog drugog, on vam je mali tajkun. Vi ćete da izaberete jednog velikog tajkuna, baš kao što ste velikog tajkuna izabrali i za predsednika, kao što ćete ga izabrati i za predsednika Narodne skupštine. Dakle, to će biti prava, ne studentska, već tajkunsko-parazitska lista - poručuje Vučić.

Bakićeve optužbe

Jovo Bakić sa Studentske liste održao je govor u Skupštini Srbije sa brojnim optužbama.

- Tokom prethodna 2-3 dana imali smo primer verbalne dijareje u Narodnoj skupštini. To se izlivalo na sve strane, ali ništa novo. 14 godina to traje na svim televizijama, gotovo u ovoj zemlji. U jednom navratu je kazao "preletačke televizije", time je priznao da je kontrolisao sve televizije. Kakve crne preletačke televizije? A kad smo već kod televizija, ono što se zove Informer, to nije televizija nego duhovna trovačnica. I duhovna trovačnica nema mesta u zemlji. Pored toga, hoćete li utišati ove besprizornike ili ne? Ako nećete, mogu ja glasije da pričam - rekao je on, dok su se u Skupštini čula negodovanja poslanika SNS.

Potom je Bakić nastavio govor.

- Vlasnici tabloida, svi odreda, biće pred istražnim organima zbog onoga što su radili van svoje delatnosti. Javlja se advokat režima organizovanog kriminala. Prvi slučaj koji je imao je imao je slučaj Dijane Hrkalović. Tada državne sekretarke u Ministarstvu unutrašnjih poslova, kada je Dijana Hrkalović žarila i palila po tom ministarstvu, činjena su razna krivična dela. Onda je ona morala da završi u zatvoru, ali pomilovana je. Ko je pomilovao? Onaj čije ime nećemo pominjati. Pomilovao je zbog čega? Zbog toga što se plaši pevanja Dijane Hrkalović pred sudom. A sećamo se advokata režima organizovanog kriminala, kada dolazi u sud, ne može da potrefi vrata. Ne može, jer nije imao slučajeve. To je prvi slučaj. Pa smo juče slušali o studentkinji našoj sa Filozofskog fakulteta koja je tragično izgubila život. Namerno ne pominjem ime i prezime, da ne bih povredio osećanja porodice. Ali oni koji o osećanjima porodice ne vode računa, oni će pomenuti nekoliko puta, koliko god treba.

Da li je minut ćutanja bio jedan? I ovaj ovde je bio onaj koji je ćutao minut na poziv dekana Filozofskog fakulteta. Dakle, onaj koji stalno govori neistine, optužuje druge da lažu. Tragično je to. Tragično i govori o ovoj zemlji, o ovom društvu koje je ostavljeno u katastrofalnom, rasturenom stanju posle 14 godina. Zašto sam rekao da su bede ljudske? Zato što niste mogli odmah da kažete "minut ćutanja", nego ste pričali priče. Sramno, sramno - rekao je Bakić.

U govoru je pomenuo i kriminalne klanove.

- I da idemo dalje: pominjan je ovde "kavački" klan, pominjan je i "škaljarski" klan, pa da neke reči o tome kažemo. 2013. godine, dok su onome čije ime ne pominjemo vikali nešto o seksualnoj orijentaciji na jugu Partizanovog stadiona, pa je to njemu teško palo, rešio je da uzme vođe navijača Crvene zvezde i vođe navijača fudbalskog kluba Rad, da ih pošalje na jug i da tamo preuzmu tribinu juga. Dakle, Veljko Belivuk, vođa United Force fudbalskog kluba Rad, i takozvani Sale Mutavi dolaze, formiraju navijačku grupu "Janičari". Zašto su Janičari? Zbog toga što dolaze iz suparničkih klubova da bi preuzeli tribinu jednog drugog kluba. To je jedinstven slučaj u istoriji svetskog fudbala da navijači prelaze u drugi tabor. I šta se onda zbiva? Tuku uz podršku policije, uzgred rečeno. Pa ko je danas ministar unutrašnjih poslova? Pa to je u tehničkom mandatu, pa vi imate vladu. Govorite o režimu, a vi imate vladu u ovom trenutku. Pa zašto ta policija ne sluša ministra unutrašnjih poslova? - upitao je Bakić.

Potom se, kako je rekao, vratio na grupu Janičari.

- Prebili su tamo uz pomoć policije druge navijačke grupe, preuzeli tribinu, i više nema tih ružnih poklika. Šta se dalje zbiva? Ti vođe navijača su zapravo trgovci drogom, razbojnici, i oni, i oni ljudi imaju podršku režima, podršku režima. 2017. godine na inauguraciji bivšeg predsednika, oni su ljudi koji ih obezbeđuju. Ima li veće sramote za Republiku Srbiju? Pa onda dalje: zbog Skaj prepiske, moraju da ih uhapse. 2021. godine, čini mi se, januar ili februar, hapse ih. A onda, da bi se prikrila saradnja, izlazi pred kamere i priča o tome kako su pravili ćevape od ljudskog mesa.

Kakva je to pamet, ali to je samo jedna organizovana grupa koja sarađuje sa "kavčanima", ali postoji i druga organizovana kriminalna grupa koja sarađuje sa "škaljarcima". Kakve su veze bivšeg režima sa Lukom Bojovićem, kakve su veze? Pa, idemo dalje: dok našim studentima nije dozvoljeno da budu ovde na skupštinskoj galeriji, jednom čoveku je dozvoljeno. Taj čovek je Milan Radoičić, koji je bio na galeriji skupštinskoj. Kazao je čovek čije ime ne pominjemo da "Milana prvo nije znao!, a onda je kasnije rekao da Radoičić nije cvećka, ali eto, štiti Srbe na Kosovu i Metohiji. I kako ih je zaštitio? Bruku napravio u Banjskoj. To je sramota. Posle toga, to je bio izgovor da albanske trupe uđu na sever Kosova, da okupiraju sever Kosova. I onaj koji je govorio teatralnim tonom: "Ne dam Gazivode, ne dam Gazivode, neka me ubiju, ne dam Gazivode", pa šta bi sa Gazivodama, šta bi? Sramota, sramota srpskoga naroda. To je, to je bivši režim organizovanog kriminala - rekao je Bakić.

On je upitao gde su danas Milan Radoičić i Zvonko Veselinović.

- Gde su danas Milan Radojičić i Zvonko Veselinović? Gde su? Osim što imaju neverovatno bogatstvo, to su veleposednici u republici. Gde su? Za jednoga znamo da se družio sa bratom ovoga čije ime ne pominjemo. Postoje fotografije. Zvonko Veselinović. Postoje fotografije o tome. Dakle, pazite, ono što će se dokazivati, dokazivaće se pred istražnim organima. Dakle, istražni organi će imati pune ruke posla. Pazite, 300.000 evra je sitnica u odnosu na milijarde evra koje su vaši ljudi pokrali.

Pa onda, pominjao je reket, kaže "sada su krenuli da reketiraju", a šta su radili mafijaši u službi organizovanog autoritarnog režima organizovanog kriminala? Šta su radili ovih 14 godina? Pa propištaše privrednici od reketiranja, dok su ti reketaši imali podršku režima. Dakle, to je ono zbog čega će istražni organi imati pune ruke posla. Pa je onda pominjan ovde revolucionarni teror, brutalni teror, revolucionarna pravda, pa dame i gospodo, da ovde imate revolucionarnu pravdu, vi ne biste sedeli tu. Dakle, nema revolucionarne pravde, nego istražnih organa pravne države. Vidim, teško vam pada istina. Vičete, buručete, navikli ste, diktirali ste, imali ste šefove skupštine koji su vam sve tolerisali, gazili ste tu nesrećnu opoziciju koju ste prethodno, bar deo njih, kupili - rekao je Bakić.