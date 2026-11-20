TRAMP NASTAVLJA DA ŠOKIRA IZJAVAMA: "Ne žuri mi se, odluka o Iranu može da čeka..."
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp je izjavio je sinoć da „ne žuri“ sa odlukom o tome da li će napasti Iran i da će tu odluku doneti nakon početka naredne godine.
- Ne žurim sa donošenjem bilo kakve odluke (u vezi sa Iranom). Videćemo šta će se desiti nakon početka godine - rekao je Tramp u telefonskom razgovoru za portal Aksios iz aviona Air Force One, na povratku u SAD iz Kine.
Kako portal ističe, Trampove izjave usledile su u trenutku kada je izložen snažnom pritisku izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u tehničkom mandatu da što pre pokrene odlučujuču kampanju bombardovanja.
Aksios je u sredu, pozivajući se na izvore, objavio da, iako je Tramp izjavio da je novi, veliki talas napada na Iran "malo verovatan", američki predsednik i dalje razmatra mogućnost zajedničkog napada sa Izraelom.
Prema navodima dva izvora upućena u situaciju, Bela kuća je od Pentagona i obaveštajnih stručnjaka zatražila procenu kako bi Iran mogao da odgovori na svaki od scenarija napada koje je pripremila američka vojska.
Izrael tvrdi da poseduje obaveštajne podatke koji ukazuju na to da je Iran intenzivirao istraživanje i razvoj hemijskog oružja, kao i da je sprovodio testiranja, a portal ističe da je jedan američki zvaničnik izjavio da je Tramp obavešten o ovim novim obaveštajnim saznanjima.
(Tanjug)
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