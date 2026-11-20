POVODOM dopisa Tekvondo asocijacije Srbije od 18. novembra 2026. godine, upućenog nadležnim državnim institucijama, Olimpijski komitet Srbije smatra neophodnim da javnosti predoči činjenice u vezi sa iznetim tvrdnjama, kao i konkretne podatke o podršci koju kontinuirano pruža razvoju tekvondo sporta u Srbiji.

FOTO: OKS

Olimpijski komitet Srbije kategorički odbacuje kao neistinit navod da je predsednik OKS-a Dejan Tomašević na sastanku sa predstavnicima nacionalnih sportskih saveza pokazao „otpor i revolt“ povodom predloga za razvoj tekvondoa. Takve reakcije predsednika OKS-a nije bilo, a iznošenje neosnovanih tvrdnji u zvaničnoj komunikaciji



Predmetni sastanak održan je u Olimpijskom komitetu Srbije, uz prisustvo ministra sporta Zorana Gajića, direktora Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije Milana Savića sa saradnicima, kao i predstavnika streljačkog, džudo, karate i rvačkog saveza i Tekvondo asocijacije Srbije.

Cilj sastanka bio je unapređenje korišćenja kapaciteta multifunkcionalne dvorane na Košutnjaku, za čije funkcionisanje Republika Srbija izdvaja značajna finansijska sredstva. Nacionalnim sportskim savezima na raspolaganju su potpuno opremljeni prostori za treninge i pripreme reprezentativnih selekcija, bez ikakve naknade. Jedan od povoda za organizovanje sastanka bio je upravo nedovoljan stepen iskorišćenosti prostora namenjenog tekvondou. Prema raspoloživim podacima, Tekvondo asocijacija Srbije tokom 2025. godine koristila je navedeni prostor svega 56 sati, dok su ostali savezi svoje kapacitete koristili najmanje 1.300 sati.

Namera Olimpijskog komiteta Srbije bila je da, u saradnji sa nadležnim institucijama i nacionalnim sportskim savezima, utvrdi mogućnosti za efikasnije korišćenje već obezbeđenih uslova. Stoga je predstavljanje ovakvog sastanka kao navodnog protivljenja razvoju tekvondo sporta u potpunoj suprotnosti sa njegovom svrhom i stvarnim tokom.

O konkretnoj podršci Olimpijskog komiteta Srbije tekvondou najbolje



Sredstva koja je OKS obezbedio za Tekvondo asocijaciju Srbije iznosila su:

- 2023. godina: 27.131.910 dinara isplaćenih sredstava;

- 2024. godina: 9.241.717 dinara isplaćenih sredstava;

- 2025. godina: 20.886.655 dinara isplaćenih sredstava;

- 2026. godina: 41.163.933 dinara opredeljenih sredstava, od čega je Asocijacija do sada povukla 28.065.717 dinara.

Navedeni podaci nedvosmisleno pokazuju da je Tekvondo asocijacija Srbije već tokom 2026. godine povukla više sredstava nego što joj je isplaćeno u bilo kojoj od prethodne tri godine. Istovremeno, ukupan iznos opredeljenih sredstava za 2026. godinu gotovo je dvostruko veći u odnosu na sredstva isplaćena tokom 2025. godine.

Ovi pokazatelji jasno demantuju tvrdnje o kontinuiranom smanjenju finansijske podrške u delu koji se odnosi na Olimpijski komitet Srbije.

Posebno naglašavamo da se finansijska sredstva nacionalnim sportskim savezima opredeljuju isključivo u skladu sa Statutom, važećim pravilnicima, utvrđenim kriterijumima i programima OKS-a. Sredstva namenjena Tekvondo asocijaciji Srbije u 2026. godini opredeljena su upravo na osnovu tih kriterijuma, uvažavajući rezultate

koje su tekvondo sportisti ostvarili zahvaljujući svom radu i stručnom angažovanju trenera.

Pored finansijske podrške, Olimpijski komitet Srbije pružao je i neposrednu pomoć sportistima. Tokom 2026. godine dva službena vozila, koja su OKS-u ustupljena na korišćenje za potrebe zaposlenih, stavljena su na raspolaganje sportistima, među kojima je i tekvondo reprezentativac Stefan Takov.

Svi navedeni primeri potvrđuju jasnu i konkretnu podršku Olimpijskog komiteta Srbije tekvondo sportu, zbog čega su tvrdnje o navodnom opstruisanju njegovog razvoja činjenično neutemeljene.

Podsećamo i da je predsednik Tekvondo asocijacije Srbije Dejan Burčul član Izvršnog odbora Olimpijskog komiteta Srbije. Kao član ovog tela, on ima neposredan uvid u rad OKS-a, mehanizme finansijske podrške, razmatranje predloga i proces donošenja odluka, kao i mogućnost da inicira pitanja od značaja za razvoj tekvondo sporta.

Upravo iz tog razloga, izostavljanje relevantnih činjenica o podršci koju OKS pruža Tekvondo asocijaciji Srbije, u zvaničnom obraćanju državnim institucijama, smatramo posebno neprihvatljivim.

Olimpijski komitet Srbije zahteva od Tekvondo asocijacije Srbije da bez odlaganja povuče neistinite navode o postupanju predsednika OKS-a Dejana Tomaševića i dostavi pisanu ispravku svim institucijama kojima je prvobitni dopis upućen, uz dostavljanje kopije ispravke Olimpijskom komitetu Srbije. Takođe, očekujemo da u ispravci budu tačno i potpuno predstavljeni podaci o finansijskoj podršci OKS-a.

Olimpijski komitet Srbije ostaje dosledan svojoj misiji da, u saradnji sa nacionalnim sportskim savezima i nadležnim institucijama, obezbeđuje najbolje moguće uslove za razvoj sporta i postizanje vrhunskih rezultata srpskih sportista.

Istovremeno, smatramo da međusobno poverenje, odgovornost u javnom istupanju i poštovanje činjenica moraju ostati temelj svake institucionalne saradnje u srpskom sportu.

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