NEBOJŠA Bakarec, narodni poslanik, govorio je u Narodnoj skupštini o istorijatu političkog delovanja kandidata Studentske liste.

Foto: Printskrin/Narodna skupština Republike Srbije

- Predstavnici Studentske liste se svi predstavljaju kao nova lica u politici. Kao novi, kao od majke rođeni, kao da nikad u politici bili nisu. Međutim, mnoštvo, najmanje 50, nisam uspeo sve da detektujem, jer ja ne znam sve. Najmanje 50 njih su članovi bivših stranaka DOS-a, DS-a, DSS-a, ja neke ljude ovde poznajem, ne znam da li me se sećaju. Evo, evociraćemo sad uspomene. Najviše je članova DS-a. Lige socijaldemokrata Vojvodine. Nećete verovati, dvoje kandidata koji su sad poslanici su bili članovi SNS-a. Jedna gospođa, koliko znam je i dalje član SNS-a, a ovaj drugi gospodin, eno ga tamo iz Rače, on više nije član SNS-a, ali je bio. Inače, kandidat vaš 8, idem brzo, na Studentskoj listi, to je glumac, gospodin. Kandidat 21, po sopstvenom priznanju, profesor ili docent je bio član SPS-a. Kaže da je bio primoran da se učlani početkom 2000. u SPS da bi dobio stipendiju. Okej, ali to krši uslove koje je propisala Studentska lista. Kandidat 26 je bio član izvršne vlasti, član Opštinskog veća, inače član DS-a i LSV. Kandidat 27, krunski dokaz je bio, naravno član DS-a i bio je član najviše izvršne vlasti, guverner NBS. To je najviša izvršna vlast, što je protivno uslovima kandidovanja i izjavi koju je potpisao. Kandidat pod brojem 35 je član "Kreni-promeni". Kandidat 42 je bivši član SNS-a, to sam rekao. Broj 43 je bio član DS-a i LSV. Ovaj kandidat pod brojem 48, pripadnik "Briselskog sindikata" je bio visoki funkcioner Dveri. Kandidat broj 67, ja ga poznajem - Zdravo Vlado, kako si? Je l' me se sećaš? - On je bio član GO DSS-a, U Nišu. Bio je mlad, to je bilo pre 20 godina, i više. Bio je član Glavnog odbora DSS kao funkcioner Omladine. Međutim, on je i kasnije bio kandidat DSS-a za odbornika u Nišu, gde je prešao iz Pirota. Na mestu broj 8 DSS, i to ne samo to. Ti si Vlado bio ovlašćeno lice za podnošenje liste DSS. 2016. godine, kandidat broj 71, to je uvažena naša starina, divni sindikalac. On je bio član DS, SKJ. Kandidatkinja pod brojem 132 bila je članica SNS-a i sarađivala je sa gospodinom Vučevićem kad je bio gradonačelnik i ja to pohvaljujem. 23. mesto je poseban slučaj, evo tu je gospođa, smeši mi se - Dobar dan, kako ste? - Gospođa je profesor fakulteta, doktor pravnih nauka, docent na Pravnom fakuletu, ona je 2022. godine potpisala podršku Aleksandru Vučiću za predsednika republike. Imam taj dokument ovde, pametna žena... Imala je šta da podrži - rekao je Bakarec i nastavio da nabraja.

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