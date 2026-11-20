RUSKE oružane snage pokrenule su masovni udar na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, energetske objekte i transportnu infrastrukturu u Kijevu i nekoliko drugih regiona, saopštilo je danas rusko Ministarstvo odbrane.

Foto: AI generated/ChatGPT

Kako je navedeno, ruske oružane snage pokrenule su masovni napad koristeći precizno oružje sa kopna, mora i iz vazduha i bespilotne letelice.

🚨🇷🇺🇺🇦 RUSSIA STRIKES KYIV BRIDGES IN RETALIATION FOR CRIMEAN BRIDGE ATTACK, CLAIMS EMERGE Reports claim Russian ballistic missiles struck five of Kyiv’s seven bridges in retaliation for Ukraine’s attack on the Crimean Bridge. The extent of the damage and the reported number of bridges hit remain independently unverified. — Nova Intel (@intel_nova) November 20, 2026

- Kao rezultat napada, oštećena su preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa i skladišni terminali koji se bave proizvodnjom i skladištenjem krstarećih raketa, bespilotnih letelica dugog i srednjeg dometa, energetski objekti i transportna infrastruktura u gradu Kijevu, u Kijevskoj, Dnjepropetrovskoj, Nikolajevskoj, Lavovskoj i Ivano-Frankovskoj oblasti - navodi se u saopštenju, prenosi agencija RIA Novosti.

A massive Russian ballistic missile attack has targeted the Ukrainian capital, Kyiv, with reports of successive explosions in the heart of the city. https://t.co/3RqHfRs4Wz — khaled mahmoued (@khaledmahmoued1) November 20, 2026

Ranije danas, gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko saopštio je da su tri mosta u Kijevu - Podilsko-Voskresenski, Darnicki i Južni, oštećena u ruskom napadu balističkim raketama tokom noći, zbog čega je saobraćaj između leve i desne obale grada otežan.

🚨🇷🇺🇺🇦 BREAKING: Russian ballistic missiles reportedly hit THREE major bridges and critical infrastructure in Kyiv! Mayor Vitali Klitschko reports damage to the Podilsko-Voskresenskyi, Darnytskyi and Southern bridges. Traffic restrictions are in effect, with possible electricity disruptions across parts of the capital. Ukrainian monitors report more ballistic missiles heading toward Kyiv and Kalibr cruise missiles toward Vinnytsia. Additional claims of strikes on two other bridges remain unconfirmed. Klitschko has urged residents to avoid unnecessary travel and businesses to shift to remote work. Emergency crews are responding as damage assessments continue. Source: DDGeopolitics on TG, WF Witness on TG Writer: Naz — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 20, 2026

BREAKING: KYIV UNDER ATTACK Russian missile and drone strikes hit Kyiv early Friday. Debris struck a three-storey building in the Obolonskyi district, triggering a fire. Emergency teams were dispatched. #Ukraine #RussiaWar ~Reuters https://t.co/iTwMD4FK9T — World Crisis Desk (@WorldCrisisDesk) November 20, 2026

(Tanjug)

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