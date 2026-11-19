TOTALNA HISTERIJA! Čak 16 klubova želi Srbina koji ima 15 godina
Prava fudbalska groznica trese Evropu zbog momka srpskog porekla koji ima svega 15 godina!
Gabrijel Rajković, supertalentovani ofanzivac rođen u Oslu, skrenuo je na sebe pažnju najmoćnijih klubova sveta, a prema informacijama inostranih medija, čak 16 velikana stoji u redu za njegov potpis.
Rajković je ove sezone zablistao u dresu Valerenge i već uspeo da ispiše istoriju norveškog šampionata kao jedan od najmlađih debitanata i strelaca u eliti. Kako prenosi portal TEAMtalk, najveću ofanzivu za dovođenje mladog igrača, koji ima pravo nastupa i za reprezentaciju Srbije i za Norvešku, pokrenuli su Mančester junajted i Barselona.
Skauti engleskog giganta već su nekoliko puta uživo pratili njegove partije, a veliki adut kluba sa „Old Traforda“ mogla bi da bude činjenica da je Rajković odrastao navijajući upravo za „crvene đavole“. Sa druge strane, ni Barselona ne sedi skrštenih ruku – predstavnici katalonskog kluba bili su na tribinama još u avgustu, kada je petnaestogodišnjak postigao svoj prvenac u najvišem rangu protiv Bode Glimta.
Interesovanje za ovog levonogog ofanzivca, koji podjednako dobro pokriva obe krilne pozicije i mesto centralnog napadača, poprimilo je neverovatne razmere. Tokom leta detaljno su ga pratili Arsenal i Čelsi, dok se u beležnicama nalaze i Liverpul, Mančester siti, Totenhem, Njukasl, Brajton i Aston Vila.
Ništa manja gužva nije ni u ostatku Evrope – za usluge mladog fudbalera raspituju se Real Madrid, Bajern Minhen, Borusija Dortmund, RB Lajpcig, Inter, Juventus i Komo.
U Valerengi su svesni kakav dragulj imaju u svojim rukama, pa su spremni da dobro naplate njegov odlazak. Procene govore da bi ponude mogle da premaše vrtoglavih 18 miliona evra, čime bi Rajković postao najskuplje prodati fudbaler u istoriji norveškog fudbala.
Ipak, transfer se ne očekuje preko noći.
Mladi napadač ima ugovor do kraja 2028. godine i trenutno je maksimalno posvećen razvoju u domovini, zbog čega je ranije čak odbijao pozive evropskih velikana da trenira sa njihovim timovima. Zbog administrativnih prepreka i toka sezone, leto 2027. godine označeno je kao ključni trenutak za njegov prelazak u neki od najvećih svetskih klubova.
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