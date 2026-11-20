Nakon turbulentnog perioda i razvoda od srpske teniserke Ane Ivanović, proslavljeni nemački fudbaler Bastijan Švajnštajger ponovo ima razloga za osmeh. I

Foto: Ervin Monn / imago sportfotodienst / Profimedia

Iako su protekli meseci u njegovom životu bili obeleženi medijskim spekulacijama i navodima da ga je bugarska influenserka Silva ostavila jer nije mogao da isprati njene skupe prohteve, Švajnštajger je odlučio da ostavi drame iza sebe i okrene novi list.

Sudeći po njegovim poslednjim objavama, mir i zadovoljstvo pronašao je daleko od gradske vreve i reflektora – u prirodi i svojoj velikoj strasti iz detinjstva.

Nemački mediji, među kojima i Berliner Kurier, nedavno su posvetili pažnju njegovoj fotografiji iz šume uz simboličan naslov „Povratak prvoj ljubavi“. Nasmejan i opušten, uz kratak opis „Duboko u šumi“, Bastijan je pokazao da mu boravak na planini izuzetno prija i da s nestrpljenjem iščekuje početak nove skijaške sezone.

Malo je poznato da je ljubav prema planinama i skijanju obeležila njegovo odrastanje, te da je u mladosti bio na korak od odluke da se profesionalno posveti upravo zimskim sportovima. Iako je fudbal na kraju odneo prevagu i doneo mu svetsku slavu, skije su ostale njegova najveća strast van terena.

Dok javnost i dalje prati svaki korak njegovog privatnog života, na poslovnom planu Švajnštajger beleži samo uspehe. Nedavno je produžio ugovor sa nemačkom nacionalnom televizijom ARD do 2028. godine, gde uspešno gradi karijeru stručnog fudbalskog konsultanta.

Publika ga odlično prihvata u tandemu sa voditeljkom Ester Sedlaček, a njegove spontane reakcije i analize postale su zaštitni znak velikih prenosa. Ovaj angažman garantuje mu centralno mesto u sportskim programima i tokom narednih velikih takmičenja, uključujući i Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Čini se da je bivši reprezentativac Nemačke uspeo da pronađe balans – dok niže profesionalne uspehe pred kamerama, slobodno vreme koristi za povratak prirodi i hobijima koji ga istinski ispunjavaju.

