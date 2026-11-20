VUČEVIĆ O DEŠAVANJIMA U SKUPŠTINI: Režim jučerašnji dan upisao crnim slovima u istoriju srpskog parlamentarizma
OSVRĆUĆI se na jučerašnja dešavanja u Narodnoj skupštini, lider SNS Miloš Vučević istakao je da skupština nije isto što i Vlada, te da se skupštinska tela formiraju srazmerno broju mandata koje su učesnici izbora osvojili.
"Jučerašnji dan u Skupštini Srbije će biti upisan sigurno crnim slovima u istoriji parlamentarizma. Po prvi put posle gotovo četiri decenije imamo situaciju da režim isključuje predstavnike opozicije. Govorim pre svega o potpredsedničkim mestima, Narodna skupština nije isto što i Vlada. Vladu birate većinom u parlamentu, ali skupštinska tela bira u proporciji spram mandata koje su svi učesnici na izborima dobili", ukazao je on.
"I po prvi put, većina je odlučila da isključi manjinske stranke. I ovo je poziv za okupljanje ljudi koji su patriote, ljudi slobodarskog duha, pod jedan barjak jer sloboda je najvrednija reč u srpskom jeziku. Ovo je borba za otadžbinu. Do pobede i do oslobođenja. Nema predaje", zaključio je Vučević na svom Instagramu.
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