OSVRĆUĆI se na jučerašnja dešavanja u Narodnoj skupštini, lider SNS Miloš Vučević istakao je da skupština nije isto što i Vlada, te da se skupštinska tela formiraju srazmerno broju mandata koje su učesnici izbora osvojili.

Foto: Printskrin Instagram sns_srbija

"Jučerašnji dan u Skupštini Srbije će biti upisan sigurno crnim slovima u istoriji parlamentarizma. Po prvi put posle gotovo četiri decenije imamo situaciju da režim isključuje predstavnike opozicije. Govorim pre svega o potpredsedničkim mestima, Narodna skupština nije isto što i Vlada. Vladu birate većinom u parlamentu, ali skupštinska tela bira u proporciji spram mandata koje su svi učesnici na izborima dobili", ukazao je on.

"I po prvi put, većina je odlučila da isključi manjinske stranke. I ovo je poziv za okupljanje ljudi koji su patriote, ljudi slobodarskog duha, pod jedan barjak jer sloboda je najvrednija reč u srpskom jeziku. Ovo je borba za otadžbinu. Do pobede i do oslobođenja. Nema predaje", zaključio je Vučević na svom Instagramu.