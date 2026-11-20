Fudbalska reprezentacija Srbije nalazi se u drugom šeširu pred žreb kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2028. godine, koji će biti održan 6. decembra u Belfastu, sa početkom u 18 časova.

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Samo dve nedelje posle žreba za baraž Lige nacija, na kojem su"orlovi" saznali protivnika u borbi za opstanak u elitnoj diviziji, Srbiju očekuje novi važan žreb. Ovoga puta ulog je plasman na kontinentalni šampionat, čiji će domaćini biti Engleska, Škotska, Vels i Republika Irska.

U prvom šeširu nalaze se Belgija, Hrvatska, Danska, Engleska, Francuska, Nemačka, Grčka, Italija, Holandija, Norveška, Portugalija i Španija. Srbija će dobiti jednog od ovih rivala, što znači da je već sada jasno da je očekuje ozbiljan izazov.

Pored Srbije, u drugom šeširu su Austrija, Bosna i Hercegovina, Češka, Mađarska, Severna Irska, Republika Irska, Slovenija, Švedska, Švajcarska, Turska i Vels.

Četverostruko domaćinstvo komplikuje Nijedan od četiri domaćina nema zagarantovan direktan plasman kroz status organizatora. Ipak, UEFA je obezbedila dva rezervisana mesta za domaćine koji ne uspeju da se kvalifikuju rezultatima. Ako sva četiri domaćina ostanu bez direktnog plasmana, ta dva mesta dobiće dve najbolje rangirane reprezentacije među njima, prema učinku u kvalifikacijama.

Ako se jedan domaćin kvalifikuje, preostala dva mesta pripašće dvema najbolje rangiranim selekcijama od preostala tri domaćina.

Ako se najmanje dva domaćina plasiraju direktno, rezervisana mesta dobiće preostali domaćini koji nisu uspeli da se kvalifikuju.

Ako domaćini iskoriste oba rezervisana mesta, kroz baraž će se plasirati još dve reprezentacije.

Ako iskoriste samo jedno, baraž će dati tri učesnika, a ako sva četiri domaćina obezbede direktan plasman, kroz baraž će proći četiri selekcije.

Treći šešir čine Albanija, Gruzija, Island, Izrael, selekcija kosovskometohijskih separatista, Crna Gora, S. Makedonija, Poljska, Rumunija, Škotska, Slovačka i Ukrajina.

U četvrtom šeširu su Jermenija, Belorusija, Bugarska, Kipar, Estonija, Farska Ostrva, Finska, Kazahstan, Letonija, Luksemburg, Moldavija i San Marino, dok su u petom Andora, Azerbejdžan, Gibraltar, Lihtenštajn, Litvanija i Malta.

Ukupno 54 reprezentacije biće raspoređene u 12 kvalifikacionih grupa. Šest grupa imaće po četiri, a preostalih šest po pet selekcija.

Međutim, žreb neće biti potpuno slobodan, jer će na raspored grupa uticati i obaveze reprezentacija u Ligi nacija. Četiri pobednika četvrtfinala Lige nacija moraju biti raspoređena u grupe sa po četiri učesnika, od A do F, kako bi imali slobodne termine za završni turnir u junu 2027. godine.

Istovremeno, u svakoj grupi sa pet reprezentacija, od G do L, može se naći najviše jedan učesnik baraža za promociju ili opstanak u Ligi nacija, odnosno jedan poraženi četvrtfinalista tog takmičenja. Ovo ograničenje važno je i za Srbiju, koju očekuje baraž za ostanak u A diviziji.

Direktan plasman na EURO 2028 izboriće 12 pobednika grupa i osam najboljih drugoplasiranih reprezentacija. Preostale četiri drugoplasirane selekcije moraće da traže put do šampionata kroz baraž.

Za Srbiju će posebno biti važan rasplet u prvom šeširu, ali i izbor protivnika iz trećeg, gde se nalaze neugodne reprezentacije poput Poljske, Ukrajine, Škotske i Rumunije.

Žreb u Belfastu pokazaće koliko će težak biti put "orlova" do Evropskog prvenstva.