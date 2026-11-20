"OVA KADA SLUŽI ZA PROKIŠNJAVANJE" Vučić iz prostorija SNS-a: Prvo da promenimo sebe, pa onda da menjamo državu (VIDEO)
ŠEF poslaničke grupe "Srbija pobeđuje" i lider opozicije Aleksandar Vučić poručio je u video-obraćanju iz prostorija stranke da svi koji žele promene u državi najpre moraju da promene sebe i stanje u svojoj okolini. Ne traži i ne očekuj red u tuđoj kući, dok ne napraviš u svojoj, poručio je Vučić.
Kako je naveo u obraćanju, ova poruka nije upućena samo članovima Srpske napredne stranke, već svima koji misle da nešto menjaju u državi.
Pokazujući na plastičnu kadu postavljenu na podu prostorije koja služi za skupljanje vode zbog prokišnjavanja plafona, Vučić je ocenio da takav prizor govori o problemima koji nisu rešavani.
- Ovo je poruka za sve ljude, ne samo iz SNS-a, već za sve one koji misle da nešto menjaju u državi – da prvo sebe promene i sve što mogu u svojoj okolini. Već za dva ili tri dana, nadam se, ponedeljak–utorak, ova kada više neće imati nikakvu svrhu. Ali to će značiti mnogo više od toga, a to je da smo krenuli da radimo marljivije, da smo krenuli sebe da menjamo, prihvatili svoje greške i da idemo da se borimo do konačne pobede.
- Ovde sam u našoj stranci. I ova kadica nije za kupanje ni dece, a ni za bilo koga od nas i ničemu ne bi služila, ali služi za ovo prokišnjavanje koje imamo ovde. I to govori o svim problemima koje nismo rešavali. Verujem da ćemo ovo u narednim danima da rešimo i da pokažemo da smo u stanju sebe da menjamo. Jer smo svi bili veliki i važni funkcioneri, a o svojoj stranci, koja je izvor i utoka sve naše snage i moći u prethodnom periodu, snage i moći u budućem periodu, o tome smo malo vodili računa - poručio je Vučić.
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