EVO OD ČEGA SVE PČELARI MOGU DA ZARADE: Med nije najskuplje što mogu da prodaju
MED je ubedljivo najpoznatiji proizvod pčela, ali košnica krije mnogo više od slatke namirnice koja se svakodnevno nalazi na trpezama.
Polen, propolis, matični mleč, vosak, perga, pa čak i pčelinji otrov, imaju svoju tržišnu vrednost, a pojedini proizvodi dostižu iznenađujuće visoke cene.
Posebnu pažnju privlači perga, poznata i kao pčelinji hleb. Reč je o proizvodu koji nastaje kada pčele sakupljeni cvetni polen skladište u ćelijama saća, gde prolazi kroz prirodan proces fermentacije. Za razliku od običnog polena, koji se može sakupljati pomoću posebnih hvatača, perga se nalazi u samom saću i njeno izdvajanje zahteva dodatni rad.
Koliko je tražena na tržištu pokazuje i ponuda domaćih prodavaca. Prema objavljenim cenovnicima, 20 grama perge može da košta oko 1.933 dinara, dok se pakovanje od 50 grama prodaje i za 4.500 dinara. Kod pojedinih proizvođača 10 grama košta 1.200 dinara, a 30 grama 3.600 dinara.
To znači da se maloprodajna cena pojedinih pakovanja kreće i do 90.000 dinara po kilogramu. Ipak, ove iznose ne treba mešati sa zaradom pčelara, jer u cenu ulaze pakovanje, prerada, distribucija i marža prodavca.
Perga se teško izdvaja iz saća
Razlog zbog kojeg ovaj proizvod nije zastupljen kao običan polen jeste i zahtevniji način prikupljanja. Perga se nalazi u ćelijama saća, pa njeno izdvajanje zahteva posebne postupke i dodatno vreme.
Pčelari pritom moraju da vode računa o potrebama pčelinje zajednice, jer je perga važan izvor hrane za pčele. Zbog toga nije moguće posmatrati celokupne zalihe u košnici kao proizvod namenjen prodaji.
Pojedini domaći pčelari već su razvili proizvodnju i prodaju perge, a na tržištu se može pronaći i u kombinaciji sa medom. Ipak, za razliku od meda, koji ima široku potrošačku bazu, ovaj proizvod je manje poznat prosečnom kupcu.
Polen, propolis i matični mleč takođe imaju svoje tržište
Među poznatijim proizvodima iz košnice nalazi se polen, koji se prikuplja sa cvetova i koristi kao prehrambeni proizvod. Propolis, smolasta materija koju pčele sakupljaju sa biljaka, prodaje se u različitim oblicima, uključujući tinkture i druge preparate.
Matični mleč je još jedan proizvod koji se dobija u ograničenim količinama i zahteva posebnu pažnju tokom prikupljanja i čuvanja. Pored njega, pčelinji vosak ima široku primenu u proizvodnji sveća, kozmetike i različitih preparata.
Ovi proizvodi pokazuju da vrednost pčelarstva ne mora da se zasniva isključivo na količini proizvedenog meda. Dodatni proizvodi mogu da prošire ponudu pčelara i otvore mogućnost za plasman na specijalizovanim tržištima.
Da li je budućnost pčelarstva u proizvodima koje kupci još ne poznaju?
Za domaće pčelare dodatni proizvodi mogu da budu način da prošire poslovanje i manje zavise od prodaje meda. Međutim, za ozbiljniji razvoj ovog segmenta neophodni su edukacija proizvođača, standardizacija kvaliteta, odgovarajuća oprema i stabilni kanali prodaje.
Med će verovatno još dugo ostati najpoznatiji proizvod pčela, ali perga, matični mleč, propolis i pčelinji otrov pokazuju da se u jednoj košnici krije mnogo šire tržište.
(BizPortal)
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