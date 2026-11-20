MED je ubedljivo najpoznatiji proizvod pčela, ali košnica krije mnogo više od slatke namirnice koja se svakodnevno nalazi na trpezama.

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Polen, propolis, matični mleč, vosak, perga, pa čak i pčelinji otrov, imaju svoju tržišnu vrednost, a pojedini proizvodi dostižu iznenađujuće visoke cene.

Posebnu pažnju privlači perga, poznata i kao pčelinji hleb. Reč je o proizvodu koji nastaje kada pčele sakupljeni cvetni polen skladište u ćelijama saća, gde prolazi kroz prirodan proces fermentacije. Za razliku od običnog polena, koji se može sakupljati pomoću posebnih hvatača, perga se nalazi u samom saću i njeno izdvajanje zahteva dodatni rad.

Koliko je tražena na tržištu pokazuje i ponuda domaćih prodavaca. Prema objavljenim cenovnicima, 20 grama perge može da košta oko 1.933 dinara, dok se pakovanje od 50 grama prodaje i za 4.500 dinara. Kod pojedinih proizvođača 10 grama košta 1.200 dinara, a 30 grama 3.600 dinara.

To znači da se maloprodajna cena pojedinih pakovanja kreće i do 90.000 dinara po kilogramu. Ipak, ove iznose ne treba mešati sa zaradom pčelara, jer u cenu ulaze pakovanje, prerada, distribucija i marža prodavca.

Perga se teško izdvaja iz saća

Razlog zbog kojeg ovaj proizvod nije zastupljen kao običan polen jeste i zahtevniji način prikupljanja. Perga se nalazi u ćelijama saća, pa njeno izdvajanje zahteva posebne postupke i dodatno vreme.

Pčelari pritom moraju da vode računa o potrebama pčelinje zajednice, jer je perga važan izvor hrane za pčele. Zbog toga nije moguće posmatrati celokupne zalihe u košnici kao proizvod namenjen prodaji.

Pojedini domaći pčelari već su razvili proizvodnju i prodaju perge, a na tržištu se može pronaći i u kombinaciji sa medom. Ipak, za razliku od meda, koji ima široku potrošačku bazu, ovaj proizvod je manje poznat prosečnom kupcu.

Polen, propolis i matični mleč takođe imaju svoje tržište

Među poznatijim proizvodima iz košnice nalazi se polen, koji se prikuplja sa cvetova i koristi kao prehrambeni proizvod. Propolis, smolasta materija koju pčele sakupljaju sa biljaka, prodaje se u različitim oblicima, uključujući tinkture i druge preparate.

Matični mleč je još jedan proizvod koji se dobija u ograničenim količinama i zahteva posebnu pažnju tokom prikupljanja i čuvanja. Pored njega, pčelinji vosak ima široku primenu u proizvodnji sveća, kozmetike i različitih preparata.

Ovi proizvodi pokazuju da vrednost pčelarstva ne mora da se zasniva isključivo na količini proizvedenog meda. Dodatni proizvodi mogu da prošire ponudu pčelara i otvore mogućnost za plasman na specijalizovanim tržištima.

Da li je budućnost pčelarstva u proizvodima koje kupci još ne poznaju?

Za domaće pčelare dodatni proizvodi mogu da budu način da prošire poslovanje i manje zavise od prodaje meda. Međutim, za ozbiljniji razvoj ovog segmenta neophodni su edukacija proizvođača, standardizacija kvaliteta, odgovarajuća oprema i stabilni kanali prodaje.

Med će verovatno još dugo ostati najpoznatiji proizvod pčela, ali perga, matični mleč, propolis i pčelinji otrov pokazuju da se u jednoj košnici krije mnogo šire tržište.

(BizPortal)