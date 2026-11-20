PREDSEDNIK SRS prof. Vojislav Šešelj nakon informacije da je pozvan u policijsku stanicu izjavio je da "nema ništa od njegovog obuzdavanja".

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- Niko me ne može obuzdati, jedino ilovača kad me poklopi... E, onda mi glas, možda, neće biti toliko jak - rekao je Šešelj za Informer TV.

Prethodno je policija pretila da će da prinudno dovodi u PS predsednika SRS.

- Bila je i pretnja da ukoliko se ne pojavim, da ću biti prinudno doveden. Danas sam bio u policijskoj stanici 29. novembar. Tamo sam dao izjavu. Tamo sam dao izjavu sledeće sadržine, prvi deo izjave, to su moji lični podaci, to vas valjda ne interesuje, i onda ide tekst: "Dana 12. novembra 2022. godine gostovao sam u emisiji 'Novo jutro' na TV Pink, gde sam spomenuo Radu Trajković, izneo pretpostavku, da bi posle ubistva Olivera Ivanovića, koje sam pripisao šiptarskim vlastodršcima u Prištini, i Rada Trajković na sličan način mogla da strada, jer kada iskoriste nekog Srbina i sa njim ne postignu ciljeve koje su želeli, Šiptari ga likvidiraju i zločin pripišu srpskoj strani. Dobro. Nisam imao i nemam nameru ni sada da na bilo koji način ugrozim Radu Trajković; ona odavno nema više nikakvu političku ulogu, a moje reči može jedino da shvati kao upozorenje da se okane saradnje sa šiptarskim vlastodršcima i da se drži Beograda - rekao je Šešelj.

Kako je naveo, prema njegovim saznjanima ona živi u Beogradu.

- Sve što sam rekao u toj emisiji vezano za Radu Trajković može da se shvati kao upozorenje, iako o njoj imam najgore moguće mišljenje. Nemam nikakvog razloga da želim njenu smrt. Rada Trajković i njen muž Veselin bili su dugo članovi Srpske radikalne stranke. Rada Trajković je 1998. godine izabrana za ministra, pokušala je da na nedozvoljen način protežira svoga brata koji je bio sudija Opštinskog suda u Nišu da bude unapređen u sudiju Okružnog suda. Zbog toga smo je isključili iz Srpske radikalne stranke, i od tada sa njom nikakvog kontakta nemam. Jednom smo se zatekli zajedno u emisiji kod Vanje Bulića na Happy televiziji, povodom ubistva Olivera Ivanovića. Ja sam od početka bio prisutan, ona je naknadno ušla. Međutim, niti smo se pozdravili, niti smo razmenili ijedne reči. Ona je iznela svoje mišljenje, ja svoje. To je sve što imam da izjavim. Moram da kažem da su svi policajci s kojima sam bio u kontaktu bili vrlo, vrlo ljubazni - rekao je Šešelj.

Kaže da se nada da ovo nije prvi put da ga pozivaju na razgovor, "s obzirom da se pojavila ovakva vlast kakvu Srbija nikad nije imala".

- Pokušaće i meni da začepe usta, ali boriću se. Da. I još jednu stvar: oni još ne znaju da sam ja objavio knjigu "Srpski izdajnik Rada Trajković uzjahala Ranđela Nojkića" - rekao je on.