LIDER opozicije Aleksandar Vučić saopštio je fenomenalne vesti za građane Srbije koji su ostvareni zahvaljujući načinu na koji je vođena država dok je vlast u Srbiji bio Vučić i Srpska napredna Stranka (SNS).

Foto: Printskrin Skupština

- Jedna velika vest, zvanični podaci, molim sve za aplauz jer za ovo se živi. Za ovo smo vi žieli i radili. U trećem kvartalu ove godine je stopa rasta Republike Srbije je verovatno broj jedan u Evropi, 4 odsto - rekao je Vučić nakon čega je krenuo alauz poslanika opozicije.

Na ovu radosnu vest za sve građane Srbije nije, međutim, niko iz režima "Studdentske liste" nije aplaudirao, te im je Vučić rekao:

- Slobodno aplaudirajte. Vaša zemlja je tako uspešna. Za to se živi i za to Vlada radi, po tome se meri uspeh.