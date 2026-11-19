POSLANICI Narodne skupštine Srbije nastavljaju konstitutivnu sednicu novog, 15. saziva, a na dnevnom redu je izbor predsednika parlamenta.

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Reč ima Vučić

- Teror u Srbiji se nastavio i noćas. Pokušavali da kažu kako su najveće zlo žene i muškarci koji podržavaju političke protivnike studentske liste. Sinoć, noćas u 1 sat posle ponoći, u restoranu "Dukat" u Odžacima, napali su predsednicu opštine Odžaci, Isidoru Đaković, koja je bila sa svojom ćerkom, Sofijom Đaković. Sofija Đaković ima 19 godina. Udario je u lice više puta izvesni Saša, po nadimku "Tafa". Pogledajte kako izgleda lice prelepe devojčice, prelepe devojke. A šta vam je smešno? Šta vam je tačno smešno u ovome? Ovo je vaše? Ovo je vaše lice? Policija je pozvala, oni su pozvali svog supruga, odnosno Isidora je pozvala svog supruga Gorana. On je došao negde oko 2 sata i nešto na to mesto, i onda je 12 do 15 ljudi, uglavnom iz Beograda, koji su tu nešto slavili, obrušilo se na njega i njemu naneli teže telesne povrede. Policija do ovog trenutka još nikoga nije uhapsila. Dakle, do ovog trenutka još niko, još niko nije uhapšen. Ako niste dobro videli lice, pokazaću vam lice ove devojke, a pokazaću i vama da možete da vidite. 19 godina ima ovo dete. 19 godina ima ovo dete, kriva je zato što je ćaci, kriva je zato što ne podržava studentsku listu. Izgleda da vas mnogo boli kada vam neko pokazuje vaša dela i vaše pravo lice. Ovde možete i vi da vidite samo kako izgleda - rekao je Vučić.

Čupiću se obratio i kazao da je bogataš.

- Sinoć smo, poštovani narodni poslanici, do 18 čekali da čujemo odgovor jednog od kandidata, kandidata režimske većine, da nam odgovori na brojna postavljena pitanja. Nije se udostojio da odgovori nama, narodnim poslanicima. Izašao je na fejk konferenciju za novinare, namerno sam rekao i upotrebio izraz koji inače ne volim, i posebno što je stranog porekla, ali na najbolji način odslikava ono što je kandidat za predsednika Narodne skupštine uradio. Izašao na konferenciju, nešto je govorio, uglavnom ništa, što ima pravo. A onda, na namešteno pitanje novinara Radio televizije Srbije, koje čak nije bilo ni pitanje, parafraziraću. Dakle: "Mi smo čuli danas da postoje nekakve primedbe, a šta biste vi mogli da kažete o tim primedbama? " Ni smo čuli koje su primedbe, ni smo čuli o lažnom zvanju profesora, ni smo čuli o latifundijama, odnosno o zgradama kojima raspolažete, i svemu drugom. A onda, kada vam je novinar postavio stvarno pitanje za vaših 7 stanova i druge nekretnine kojima raspolažete, onda ste rekli ono što nas veoma zabrinjava, a to je da ćete da se ponašate u skladu sa poslovnikom, iako poslovnik sa novinarima nema nikakve veze, niti ih obavezuje, niti se na njih primenjuje. Ali vidim da ćete to da radite ovde u Narodnoj skupštini, a to je: "Već sam odgovorio na to pitanje. " Na pitanje: "Ni o čemu? " odgovorio je: "Ništa. " Ali na konkretno pitanje: "O nečemu? " pozvao se na pitanje: "Ni o čemu? " da bi ponovo odgovorio: "Ništa. Vi ste sami sebi komšija, nema drugih. Da ustanovimo sledeće stvari: žao mi je što sam juče posumnjao. U izvor informacije našeg narodnog poslanika, gospođe Bilje Pilje. Da, vi, gospodine Čupiću, ste bogataš, multimilioner; sve je lažno u vašoj biografiji. Sve što ste govorili je potpuno drugačije: danima ste gradili imidž isposnika, a mi smo pomislili da živite u nekoj keliji tu pod Kosmajem ili Bukuljom. A vi, vlasnik samo jedne zgrade s 7 stanova, to vam dođe, znate, kada dođete u neku zgradu pa pritiskate na interfon, gde god da pritisnete, javlja vam se isti glas. Uvek isti glas. Vi ste jedinstven slučaj, vi ste sami sebi komšija. Nema drugih. Ili ima još jedan od vaših partnera. I ovo je zašto o ovome govorim. Govorim zato što je sve što ste radili bila jedna velika prevara. Vidite, ja sam bio predsednik 10 godina, skoro. Predsednik vlade tri godine. Pa ja nemam peti deo imovine koju imate, kojom raspolažete vi. Stariji sam od vas neku godinu. A ja? Mnogo korumpiran, a vi mnogo pošteni. Odakle vam zgrade, gospodine Čupiću? Odakle vam kamioni, hladnjače, odakle sve to? Od kojih para? Kamioni i hladnjače? Pa to niste ni prijavili. Ili ćete to tek da prijavite, pošto vas je neko podučio juče da ćete to da prijavite? To ćete da prijavite tek u roku od mesec dana, ali narodnim poslanicima to nećete da odgovorite. I kada to ljudi danas pogledaju, samo da vidite. Ja ću vas sada iznenaditi, pošto deo mojih kolega poslanika se bavio drugim stvarima, a ja sam se zainteresovao za nešto drugo. Da vidite, ljudi, ovde je reč o jednom parazitskom sloju. I ovde ne pričam o studentima blokaderima. Studenti blokaderi su imali svoje ideale, verovali u njih, nisu želeli da vide koliki je upliv spolja i kolika je želja spoljnih faktora da dođe do promene vlasti. Ali to niste vi. Najvećim delom paraziti na državnoj kasi, gotovo svi preletači. I svi pripadnici, ne samo današnjeg režima, već i jednog od bivših režima. Evo, samo da vidite koliko oni poštuju državu, i da vidite koliko vole državne pare. Ovog puta ću da govorim: ja sam mislio da kod njih nema ni jednog poljoprivrednika, jer nisam mogao da računam ovog sa malim odmorom, jer je on postao veliki biznismen. U međuvremenu klepa, klepa malo ove, malo one, pa gde stigne i kako stigne. Ali bukvalno je tako. Ali pogledajte, dragi narodni poslanici, sledeće podatke, da čujete. Siguran sam da niste čuli za ovo. Gospodin Zlatko Kokanović iz Gornjih Nedeljica uzeo je 20 miliona dinara od države. 20 miliona dinara od države, samo za subvencije. Baš odvratna ta Vučićeva država, i baš loša politika kad je toliko para mogao da uzme. I sve mu smešno. Hteo je on i više, nego nije mogao da opravda ovo što je trošio. Pa je onda nastavio, pa je onda nastavio da klepa ove nevladine organizacije i sve druge. Milan Bogunović, Banatsko Karađorđevo, 13,5 miliona dinara, plus 46. 348 evra iz Iparda. Saša Tomas Ćapi, vojvoda Stepa. On, inače, je potrčko tajkuna Petra Matijevića, ali sam je dobio bez tajkuna 1,5 miliona dinara, a pošto zapravo radi za Petra Matijevića, koji je u tom trenutku primio 17 miliona dinara. Aleksandar Vasov u siromašnom Dimitrovgradu, siromašnom Dimitrovgradu, država Srbija dodelila 13 miliona dinara. Samo da razumete, poštovani građani Srbije, reč je o ovom parazitskom sloju poslanika iz Studentske liste koji sede ovde, a koji su se ovako navalili na grbaču države i na grbaču našeg naroda, i sav ovaj novac uzimali od našeg naroda. Aleksandar Čupić, 6,7 miliona dinara. Sitnica, to je 57, 58 hiljada evra, i to ne može da pokrije ni 2% samo njegovih stambenih latifundija vrednosti. Tako da mi je baš interesantno kako i na koji način je sve to stekao, kako i na koji način je to sve zaradio. Dragan Bogojević, Banatsko Novo Selo, 6 miliona dinara, "ne valja država". Dejan Ivanišević, Kisač, 3,5 miliona dinara, "zdravo Deki". Đoka Ćurčić, Vilovo, 2,5 miliona, "zdravo Đoko". Živi i zdravi bili. Loša vam država, zato ste je rušili tako. Sara Valentik, to vam je budući potpredsednik. Bački Petrovac, 500 hiljada, i Mladen Krstić u siromašnom Aleksincu, kako kažete, 200 hiljada, ukupno 9,1 milion dinara. Sitnica. Dakle, 800 hiljada evra, klepili ste od države i išli i vikali kako je država loša i kako ništa ne valja. I vas da pozdravim, gospođo Bulatović, dugo se nismo videli. Sve najbolje vam želim. Baš mi je drago da vas vidim u Narodnoj skupštini. Nekad smo, nekad smo u istim redovima bili. A Milan Zdravković, Mašinski fakultet, Niš. Gde je Milan? Gde je Milanče? Evo, evo, čovek u prvom redu... Gospodine, znamo se tako. Milanče! Milanče, 300.000 evra, Milanče! 300 000 evra od države! I to iz Fonda za nauku, i to 2023. godine, za portal otvorene istraživačke infrastrukture. 300.000 evra, Milanče, od zločinačke Vučićeve države. Vi ste najgori parazitski sloj koji je ova država ikada imala. A još ste dobijali para, nije ovo sve. Evo, od Ministarstva nauke, za portal koji ne postoji. Opa. A to je dodatak bio! Ja sam mislio da je ovo bilo za to. To je bio dodatak. A taj portal i ne postoji. Pa sad će da vas uhapse večeras. Neće, oni su Studentska lista a neće! Vi ste Studentska lista, plenum nije takvu odluku doneo. Drid koji je doneo korist fakultetu može, a vi koji ste klepali pare i sebi u džep stavljali, vi ne možete, je li? Šta li ste radili? A što ste sve vreme ovo radili? Što ste sve vreme obmanjivali? Čitam, kaže: "Andrej Vučić ima limuzinu" i to i to. On 30 godina tamo radi, a 26 godina nije promenio kancelariju. 26 godina! Za 14 godina bratove diktature - naveo je.

Foto: Printscreen

Kazao je da je sebi smešan od koga je izgubio.

- Mi ćemo danas održati reč i pre 13 sati ćemo završiti. Možete odmah da zakažete glasanje. Onda vi određujete kada se nastavljaju rasprave. Još jedna važna stvar, govorili ste nam da treba da bude transparentno, sve je bilo nesitina, od toga da je gospodin Čupić profesor. Pa i Nele Karajlić je doktor, ali se niko ne leči kdo njega. Trebalo je da nam kažete da je reč o istaknutom tajkunu. Ono kelija na sred Voždovca. Duge brade vole veličke voždovačke zgrade. Tajkuna ćete da postavite i za predsednika vlade - kazao je Vučić.

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ bs

Obraća se Uglješa Mrdić

Mrdić je rekao da će u danu za glasanje upravo podržati Radenovića, svog saborca, koji je poštovan i na Vračaru gde živi i u Leskovcu odakle je.

Mrdić je podsetio na tragediju u Novom Sadu za koju su, kako je rekao, optuživani nevini ljudi a iza čega su stajali blokaderi. Dodao je i da kandidat SL za predsednika Skupštine Aleksandar Čupić nije profesor nego docent na Saobraćajnom fakultetu gde je dekan bio Nebojša Bojović, onaj sa slike sa tužiocem Mladenom Nenadićem.

- Kao što znamo, i gospodin Čupić, vaš protivkandidat, docent je, a ne profesor na Saobraćajnom fakultetu, gde je u nekoliko navrata bio dekan upravo jedan od najodgovornijih za pad nadstrešnice, Nebojša Bojović, protiv koga sam podneo krivičnu prijavu kao jednog od najodgovornijih za ovu tragediju - naveo je Mrdić.

On je pokazao fotografiju na kojoj se, kako je rekao, nalaze Nebojša Bojović, Mladen Nenadić, Vladan Đokić, Milutin Milošević, jedan košarkaš i drugi ljudi, za koje je tvrdio da su se sa osmehom na licu smejali onome što se dogodilo.

Mrdić je zatim govorio o izveštaju za koji tvrdi da potvrđuje odgovornost Sanje Fric, poslanice sa studentske liste, koja se zalaže za formiranje nezavisne komisije koja bi preispitala velike infrastrukturne projekte.

- Traži odgovornost, traži reviziju, a da počnemo od jedne revizije koju ona dobro poznaje, zato što je u njoj sedela. U mojim rukama se nalazi dokument, odnosno izveštaj Revizione komisije Ministarstva građevine, koji je vezan za predmet Brza pruga Novi Sad-Subotica, uključujući rekonstrukciju i adaptaciju starije zgrade u Novom Sadu - rekao je Mrdić.

Pokazao je dokumentaciju za koju tvrdi da ukazuje na propuste Državne revizione komisije u vezi sa rekonstrukcijom železničkih objekata u Novom Sadu. Naveo je da se u njegovim rukama nalazi i zahtev koji se odnosi na zgradu Elektrotehničkih poslova (ETP) Novi Sad, objekat u kojem železnica održava kontaktnu mrežu, odnosno električne vodove iznad pruge, i u kojem nema putnika.

- Dokumentacija je prihvaćena. Upravo se tu i pojačava poenta, za zgradu u kojoj rade električari komisija, u kojoj je bila Sanja Fric, tražila je kompletna istraživanja postojeće konstrukcije, ali za staničnu zgradu u Novom Sadu, kroz koju je prošlo više miliona putnika, nije tražila ništa - rekao je Mrdić.

On je podsetio da je upravo na železničkoj stanici u Novom Sadu pala nadstrešnica, kada je stradalo 16 ljudi, a zatim optužio članove komisije da su odgovornost prebacivali na funkcionere i ministre Srpske napredne stranke, kao i druge članove te stranke, za koje tvrdi da su nevini završili u zatvoru.

- Prema ovom izveštaju, jasno je da komisija nije odradila dobro svoj posao - istakao je Mrdić.

On je naveo da odgovornost, prema njegovim tvrdnjama, snose i oni koji su se nalazili na čelu Skupštine akcionara Železnice, među kojima je pomenuo Nebojšu Bojovića, kao i tadašnjeg izvršnog direktora Železnice infrastrukture AD Milutina Miloševića, koji je bio zadužen za bezbednost u železnici.

- Oni su svi garantovali svojim potpisom bezbednost železničke stanice u Novom Sadu i bezbednost kada je reč o rekonstrukciji i nadstrešnici, a stradalo je 16 ljudi - zaključio je Mrdić.

Kazao je da će i građani koji su glasali za Studentsku listu vremenom promeniti odluku.

- Nama je interes Srbije uvek bio na prvom mestu - poručio je Mrdić.

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ bs

Počinje sednica

Sednici prisustvuje 174 poslanika, saopštio je predsedavajući Stojan Radenović.

Za predsednika Skupštine predložena su dva kandidata.

Poslanička grupa "Studentska lista" predložila je za predsednika Skupštine Aleksandra Čupića, dok je poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" predložila za tu funkciju Stojana Radenovića.

Na dnevnom redu konstitutivne sednice je i izbor potpredsednika Narodne skupštine, imenovanje generalnog sekretara, izbor članova skupštinskih radnih tela i stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

Konstitutivna sednica počela je u utorak, kada su potvrđeni mandati svih 250 poslanika, čime je konstituisan novi saziv Skupštine.

Oformljene su dve poslaničke grupe - "Studentska lista" i "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje".

Za šefa poslaničke grupe "Studentska lista" izabran je Jovo Bakić, a za šefa poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" izabran je Aleksandar Vučić.

Osim poslanika ove dve poslaničke grupe, u novom sazivu Skupštine je i sedam poslanika izabranih sa lista nacionalnih manjina.

Konstituisanjem Skupštine Srbije počeo je da teče rok od 90 dana za formiranje nove Vlade.