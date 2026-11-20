Novi veliki posao madridskog Reala.

Photo: ALEX LIVESEY / AFP / Profimedia

Golman Reala Tibo Kurtoa potpisao je novi ugovor, saopštili su danas čelnici "kraljevskog kluba".

- Real i Kurtoa su se složili da produže ugovor do 30. juna 2028. Kurtoa se pridružio Realu 2018. godine. U devet sezona u našem dresu, odigrao je 348 utakmica i osvojio 14 titula: dve Lige šampiona, tri Svetska klupska prvenstva, dva UEFA Superkupa, tri titule La Lige, Kup Kralja i tri Superkupa Španije - stoji u objavi Reala.

Kurtoa (34) je nedavno saopštio da neće više braniti za Belgiju, pa će se do kraja karijere posvetiti isključivo klupskom fudbalu.

