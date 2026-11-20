Kakav potpis! Jedan od najboljih golmana današnjice Tibo Kurtoa novim ugovorom se obavezao na vernost
Novi veliki posao madridskog Reala.
Golman Reala Tibo Kurtoa potpisao je novi ugovor, saopštili su danas čelnici "kraljevskog kluba".
- Real i Kurtoa su se složili da produže ugovor do 30. juna 2028. Kurtoa se pridružio Realu 2018. godine. U devet sezona u našem dresu, odigrao je 348 utakmica i osvojio 14 titula: dve Lige šampiona, tri Svetska klupska prvenstva, dva UEFA Superkupa, tri titule La Lige, Kup Kralja i tri Superkupa Španije - stoji u objavi Reala.
Kurtoa (34) je nedavno saopštio da neće više braniti za Belgiju, pa će se do kraja karijere posvetiti isključivo klupskom fudbalu.
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