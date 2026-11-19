Svetski vladar seje strah! Zverev preko Francuza i prvog mesta do polufinala!
Najbolji teniser sveta Aleksandar Zverev pobedio je večeras Francuza Artura Fisa rezultatom 2:0 (po setovima 6:4, 7:6 (8:6)) u meču poslednjeg, trećeg kola grupe "Džon Mekinro" na Završnom Mastersu u Torinu.
Meč je trajao jedan sat i 39 minuta. Zverev je prvi teniser sveta, dok se Fis nalazi na sedmom mestu ATP liste. Ovo je bio osmi međusobni duel nemačkog i francuskog tenisera, a šesti trijumf Zvereva.
Američki teniser Ben Šelton je ranije danas u prvom meču trećeg kola savladao Španca Rafaela Hodara sa 2:0 (po setovima 7:6 (10:8), 7:5).
Zverev je osvojio prvo mesto na tabeli sa tri pobede, dok je Šelton drugi sa dva trijumfa i jednim porazom. Nemački i američki teniser su izborili plasman u polufinale.
Fis je treći sa skorom 1-2, dok je Hodar poslednji na tabeli sa tri poraza.
U petak će biti odigrani mečevi poslednjeg, trećeg kola grupe "Ivan Lendl", a sastaće se: Alkaraz - Koboli i Medvedev - Tijafo.
Tabela: Alkaraz 2-0, Medvedev 1-1, Tijafo 1-1, Koboli 0-2.
Završni Masters u Torinu igra se do 22. novembra, nagradni fond je 15,5 miliona dolara.
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