UKRAJINCI PRAVE HOROR U LUGANSKU: Ima poginulih i povređenih
Dve osobe su poginule, a pet je ranjeno u napadima ukrajinskih oružanih snaga u LNR, saopštio je šef republike Leonid Pasečnik.
„Protekla 24 sata nisu bila teška samo za stanovnike regionalne prestonice; nekoliko drugih opština u republici je našlo se na meti ciljanog napada Oružanih snaga Ukrajine. Kao rezultat terorističkih napada, dve osobe su poginule, a pet je povređeno“, napisao je on na Telegramu .
Ranije je objavljeno da je deset ljudi poginulo u napadima ukrajinskih oružanih snaga u Hersonskoj oblasti tokom prošle nedelje.
Preporučujemo
ZEMLjOTRES NA SVETOJ GORI: Nadležne službe prate situaciju
20. 11. 2026. u 11:33
ZELENSKI ČEKA VELIKE VESTI: Mađarska donosi ključnu odluku za Ukrajinu i Moldaviju
20. 11. 2026. u 10:56
Pitali Melaniju: "Najgora navika Donalda Trampa?" Odgovorila uz osmeh sa samo - 3 reči
20. 11. 2026. u 10:39 >> 10:43
VELIKO "NE" ZA UKRAJINU Ruska strana jasna: Ne vidi se velika razlika između EU i NATO
20. 11. 2026. u 10:09
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
SKANDAL: 5.000 zaposlenih u jednom od najvećih državnih preduzeća su rođaci - 143 miliona evra duga u srpskom komšiluku
Milioni evra nestajali kroz gorivo.
17. 11. 2026. u 19:09 >> 20:39
Komentari (0)