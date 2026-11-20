Dve osobe su poginule, a pet je ranjeno u napadima ukrajinskih oružanih snaga u LNR, saopštio je šef republike Leonid Pasečnik.

Tanjug/AP/Iryna Rybakova

„Protekla 24 sata nisu bila teška samo za stanovnike regionalne prestonice; nekoliko drugih opština u republici je našlo se na meti ciljanog napada Oružanih snaga Ukrajine. Kao rezultat terorističkih napada, dve osobe su poginule, a pet je povređeno“, napisao je on na Telegramu .

Ranije je objavljeno da je deset ljudi poginulo u napadima ukrajinskih oružanih snaga u Hersonskoj oblasti tokom prošle nedelje.