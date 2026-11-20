Orlići zvanično kreću sa takmičenjem u subotu

FOTO: FSS

Selektor kadetske fudbalske reprezentacije Srbije Igor Matić rekao je danas da je privilegija prvi put biti deo Svetskog prvenstva za igrače do 17 godina koje se igra u Kataru i istakao da će "orlići" pokušati da igraju što bolje.

Srbija se nalazi u Grupi L sa Hondurasom, Japanom i Kolumbijom. Plasman u nokaut fazu obezbediće po dve drugoplasirane selekcije iz svake od 12 grupa, kao i osam najboljih trećeplasiranih. Prvi rival kadetima Srbije biće Honduras, u subotu 21. novembra od 13 i 30 po srednjeevropskom vremenu (15.30 po lokalnom).

- Privilegija je biti deo ovog takmičenja, jer Srbija prvi put učestvuje na Prvenstvu sveta. Ako znamo da ima 48 selekcija, a samo 11 iz Evrope, kao i da plasman nisu obezbedili Englezi koji su bili svetski prvaci, Švajcarci koji su prošle godine osvojili šampionat, Austrija koja je bila finalista, pa jedna Holandija, Nemačka…onda je svakako utisak još bolji što smo se izborili za dolazak u Katar - rekao je Matić, a prenosi sakt Fudbalskog saveza Srbije (FSS).

Dodao je da je cilj svih u taboru "orlića" da u Kataru srpski fudbal reprezentuju na pravi način.

- Sve ćemo da uradimo da obradujemo i naše porodice i naciju. Da igramo dobar fudbal, ali pre svega da momci uživaju na jednom ovako velikom takmičenju. Uslovi koji su nas sačekali su fenomenalni, od organizacije do terena koji se nalaze u perfektnom stanju. Sve je zaista na vrhunskom nivou - zaključio je Matić.