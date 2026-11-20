KIŠA i pljuskovi zahvatili su sever i zapad Srbije i trenutno se premeštaju preko Bačke, Srema, Mačve, Podrinja i Kolubarskog okruga dalje ka istoku. U delovima Mačve, Srema i Kolubarskog okruga zabeleženi su i jači pljuskovi sa grmljavinom.

Foto: Tanjug/MILOŠ MILIVOJEVIĆ (STF)

Pred sam kraj dana i tokom večeri nevreme će zahvatiti Šumadiju i Pomoravlje, a oko 17 časova i šire područje Beograda. Naoblačenje koje je zahvatilo severne i zapadne krajeve do kraja dana i tokom noći proširiće se na veći deo zemlje, dok će suvo vreme ostati samo na jugu. Duvaće slab i umeren južni i jugozapadni vetar, u planinskim predelima povremeno i jak.



Foto: Printskrin/RHMZ

Vremenska prognoza za naredne dane

Od subote nas očekuju česta prolazna naoblačenja sa kišom i postepen pad temperature:

Subota: Ujutru mestimično magla ili niska oblačnost. Pre podne malo do umereno oblačno i suvo, a sredinom dana stiže novo naoblačenje sa jugozapada koje će južnije od Save i Dunava doneti kišu i lokalne pljuskove. Vetar slab i umeren jugozapadni, od sredine dana u skretanju na severozapadni i u pojačanju. Najniža temperatura od 4 do 8 °C, a najviša dnevna od 12 do 18 °C.

Nedelja i ponedeljak: Pretežno oblačno, mestimično sa kišom. U ponedeljak, uz dalji pad temperature, u planinskim predelima očekuju se susnežica i sneg.

Utorak i sreda: Hladnije i suvo vreme. Ujutru je mestimično moguć slab mraz, dok najviša dnevna temperatura neće prelaziti 10 °C.

Od četvrtka: Ponovo promenljivo vreme sa čestom pojavom kiše.



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