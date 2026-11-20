Srpkinji zlato na Svetskom prvenstvu u DŽudou
Srpski džudo nastavlja da niže istorijske rezultate na svetskoj sceni! Naša sjajna reprezentativka Aleksandra Andrić pod stručnim vođstvom oca i trenera Mileta Andrića postala je juniorska šampionka sveta u Taškentu, trijumfujući u kategoriji do 70 kilograma.
Sjajna Aleksandra Andrić članica Novosadskog džudo kluba je u velikom finalu Svetskog prvenstva za juniore u Uzbekistanu, pobedila odličnu Crnogorku Andrijanu Šutović čime je potvrdila apsolutnu dominaciju, savladavši rivalku i to u njihovom drugom međusobnom duelu ove godine, nakon trijumfa u Sarajevu, u februaru.
Posle prošlogodišnjeg svetskog juniorskog srebra u Limi, Andrićeva je u glavnom gradu Uzbekistana napravila korak više i popela se na sam vrh pobedničkog postolja. Put do zlata bio je impresivan – Aleksandra je do finala stigla furioznom serijom pobeda za ukupno manje od pet minuta provedenih na tatamiju, a turnir je otvorila najbržim iponom dana, savladavši Talen Hader iz Jordana za svega devet sekundi.
Posle Jordanke naredna Aleksandrina protivnica bila je Keti Robakidže iz Gruzije koju je savladala iponom za minut i 45 sekundi. Potom je pala i Poljakina Diana Benkova (ipon – 23 sekunde), a u četvrtfinalu i Jana Cvjetko iz Hrvatske (ipon – 1:51 minuta). U polufinalu Aleksandra je savladala Ruskinju Anu Gadomskaju (ipon posle 47 sekundi) i na putu do finala nanizala je pet pobeda akcijom za ipon.
Ovim zlatom osamnaestogodišnja Novosađanka objedinila je svetske krune u mlađim kategorijama, s obzirom na to da je 2023. godine u Zagrebu bila i kadetska prvakinja Evrope ali i planete. Da je reč o jednoj od najtalentovanijih džudistkinja današnjice, Aleksandra je već dokazala i u seniorskoj konkurenciji, gde u svojoj kolekciji između ostalih ima evropsku bronzu iz Podgorice, srebro sa Mediteranskih igara u Tarantu, bronze sa Gran pri turnira u Kini i Zagrebu, kao i peto mesto sa nedavnog Svetskog seniorskog prvenstva u Bakuu i peto mesto sa nedavno završenog Evropskog miks prvenstva u Beogradu.
U subotu, poslednjeg takmičarskog dana SP, na tatami izlati Boris Rutovića (do 90 kg). Rutović je slobodan u prvom kolu i u narednom će se boriti protiv pobednika meča između Mađara Bulčua Pintera i Gruzina Iraklija Kavtarašvilija.
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