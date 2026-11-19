PILOT Vojske Srbije, major Goran Bulajić (53), koji je poginuo prilikom pada aviona "Mig-29" kod Stare Pazove, biće sahranjen sutra u 15.15 časova, na Novom bežanijskom groblju u Beogradu.

Foto: Printskrin Jutjub/Vojska Srbije - zvanični kanal

Podsetimo, vojni avion "Mig-29", iz sastava 204. vazduhoplovne brigade Vojske Srbije, srušio se u utorak oko 8.45 sati u okolini Stare Pazove, kada je život izgubio pilot Bulajić, što je potvrdilo Ministarstvo odbrane Republike Srbije.

Ministarstvo odbrane saopštilo je da su formirane komisije za ispitivanje vanrednog događaja i stručna komisija Ratnog vazduhoplovstva, koje treba da utvrde sve okolnosti i uzroke pada aviona.

O stravičnom trenutku kada se avion srušio govorili su i meštani Stare Pazove.

Jedna od njih, koja u blizini mesta nesreće ima radnju, ispričala je za "Novosti" da se najpre začuo snažan huk, a potom udarac. Njen suprug je istrčao napolje, misleći da su se sudarili kamioni, ali je ubrzo ugledao avion u plamenu.

Meštanka je istakla da je prava sreća što je letelica izbegla firme i naseljeno mesto, jer je moglo da dođe do mnogo veće tragedije.

Posebno ju je pogodilo stradanje pilota, a osvrnula se i na komentare o tome zašto se nije katapultirao. Prema njenom mišljenju, njegov postupak možda je sprečio još veće posledice.

- Mislim da se pilot žrtvovao kako bi sprečio eventualno još veću tragediju - ispričala je meštanka.

Bulajić je rođen 25. marta 1973. godine u Beogradu, a u Vojsci Srbije bio je od 1996. godine. Pored toga što je bio izvanredan pilot, Bulajić je istakao i tokom velikih poplava u Obrenovcu 2014. godine, kada je učestvovao u akciji spašavanja i tom prilikom spasio više od 150 ljudi. Iza stradalog pilota ostali su supruga i dvoje dece, a vest o njegovoj pogibiji potresla je Srbiju.

BONUS VIDEO: "NOVOSTI" NA MESTU NESREĆE: Pilot poginuo u padu aviona u Batajnici