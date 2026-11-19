JUČE je u poslepodnevnim i večernjim satima Srbiju pogodilo jako nevreme. Najviše posledica je pretpreo Beograd.

Foto: Novosti

Pod vodom su bili mnogi delovi prestonice, a saobraćaj otežan.

Iako trenutno nema padavima, situacije je i dalje kritična.

Na Dorćolu je situacija kritična, a saobraćaj otežan. Ulici Žorža Klemansoa kolovoz je prekriven vodom, i vozila se otežano kreću.

Foto: Novosti

Građanima se preporučuje dodatni oprez i strpljenje.

Podsećamo, na društvenim mrežama pojavili su se brojnio snimci nevremena u razmerama koje Boegrad odavno ne pamti.

RHMZ je objavio najnoviju prognozu.

Pre podne umereno oblačno uz slab i umeren, na jugu Banata i jak, južni i jugoistočni vetar. Najviša temperatura od 15 do 19 stepeni.

U toku noći ka petku prestanak padavina i razvedravanje, uz slabljenje vetra.

BONUS VIDEO