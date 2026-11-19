VI ste falsifikovali i te priče o 'profesoru' pošto je reč o docentu, ne o profesoru docentu, nego o docentu. Zna gospodin Čupić o čemu ja pričam, on je samo docent i lažno ga potpisujete kao profesor docent, kazao je Vučić tokom načelne rasprave o kandidatima za predsednika parlamenta.

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Drugi dan zasedanja novog saziva Narodne skupštine Srbije obeležila je rasprava o izboru predsednika parlamenta tokom koje su se otvorila i pitanja akademskog zvanja kandidata Studentske liste Aleksandra Čupića. Šef poslaničke grupe „Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić izjavio je da je poslanička grupa „Studentska lista" (SL) lažno predstavila kandidata za predsednika Skupštine Aleksandra Čupića kao profesora, s obzirom na to da je reč o docentu, a poslanica Ana Brnabić reklamirala je povredu Poslovnika i zatražila izvinjenje zbog prekršenog kodeksa ponašanja poslanika zbog pokušaja prevare i obmane.



- Vi ste falsifikovali i te priče o 'profesoru' pošto je reč o docentu, ne o profesoru docentu, nego o docentu. Sve što govorite, govorite neistine. Zna gospodin Čupić o čemu ja pričam, on je samo docent i lažno ga potpisujete kao profesor docent - kazao je Vučić tokom načelne rasprave o kandidatima za predsednika parlamenta.Prema njegovim rečima, na zvaničnom sajtu Saobraćajnog fakulteta u biografiji Čupića navodno se jasno i nedvosmisleno navodi da je on doktorirao 2014. godine, kada je izabran u zvanje docenta.- Imamo stručnjaka koji 12 godina nije uspeo da napreduje niti u zvanje vanrednog profesora jer umesto da piše naučne radove u renomiranim časopisima, bavio se, što podržavam takođe, čak i ako ne plati porez, a ne plaća ga, on se bavio prodajom organskih proizvoda, pre svega među fakultetskim kolegama - naveo je Vučić.Tvrdi da zvanični podaci sa sajta Saobraćajnog fakulteta prikazuju članove Čupićeve Združene katedre za poštanski saobraćaj i mreže i tehničku kibernetiku.- Da situacija bude još razumljivija - dekan te školske godine znate ko je bio? Prof. dr Nebojša Bojović, onaj iz kafane što je učestvovao kao nadzor za nadstrešnicu kao deo organizovane kriminalne grupe - rekao je Vučić.Dodao je da nije važno Čupićevo zvanje niti da ga to kvalifikuje kao predsednika Narodne skupštine i da to neće biti odlučujuće.Istakao je da je odlučujuće ono koliko će imati potpredsednika iz redova opozicije, kao i odbora da ponude opoziciji i kako će da vodi sednice.- U Narodnoj skupštini svako je kvalifikovan da bude predsednik Narodne skupštine, jer je izabran od naroda. Samo se po delima posle toga vidi ko, kako i na koji način taj posao obavlja - naveo je Vučić.Poslanica poslaničke grupe „Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Ana Brnabić reklamirala je povredu Poslovnika, navodeći da je najgrublje povređen Kodeks ponašanja narodnih poslanika.Navela je da narodni poslanik, prema Kodeksu, poštuje istinu kao temeljnu vrednost na osnovu koje stiče poverenje i ugled kod drugih, a da istina nalaže da se informacije od javnog značaja ne skrivaju i da se ne manipuliše netačnim podacima.- Sada smo čuli da profesor Čupić u stvari nije profesor, nego je docent - navela je Brnabićeva.Ona je zatražila da se Jugoslav Gašić, kao ovlašćeni predlagač „Studenske liste", izvini svima u Narodnoj skupštini, kao i svim građanima Srbije jer je predstavljao kandidata s „uvaženi univerzitetski profesor“.Brnabićeva je dodala da je neophodno da se izvine i zbog izgovorene neistine i pokušaja prevare i obmane.Lider opozicije Aleksandar Vučić je tokom jučerašnje sednice Skupštine pitao kandidata Studentske liste za predsednika parlamenta Aleksandra Čupića da li je istina da u jednoj zgradi na Voždovcu ima sedam stanova i dve garaže na svoje ime i kako ih je stekao.- Ja vas molim samo da nam pružite informaciju da li je ovih sedam stanova vaše ili nije, i odakle. Možda ste sve zakonito stekli prodajom organskih kultura iz Sopota, pa vas molim samo da nam to objasnite - rekao je Vučić Čupiću, i dodao da će pružiti izvinjenje ukoliko stanovi nisu njegovi.Naveo je da je saznao i imena budućih potpredsednika Skupštine.- Nećete verovati, nijedan čovek iz poslaničke grupe „Srbija pobeđuje“. A ostali koji će vam biti, biće, kako saznajem s tog burnog sastanka, nula ljudi iz opozicije, biće Sara Valentik, Lazar Tibor, Lidija Dimitrijević i Adem Mavrić - rekao je Vučić.