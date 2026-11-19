Nekadašnja najbolja teniserka sveta Ana Ivanović ponovo je u centru pažnje nakon što je svojom najnovijom objavom na društvenim mrežama napravila pravi haos i izazvala lavinu komentara.

Foto: Instagram printskrin/anaivanovic

Lepa Beograđanka je na svom Instagram profilu objavila snimak iz teretane dok naporno vežba, ali je uz video ostavila poruku kojom je direktno stavila do znanja pratiocima da jedna od stvari koje je napisala uopšte nije tačna.

– Nedostaju mi jutarnji treninzi. I dalje mrzim marince. I dalje radim vežbe za rad nogu. Pogodite šta je od ovoga laž – napisala je Ana, pozivajući fanove da sami otkriju šta je slagala.

Objava je za kratko vreme prikupila više od dve hiljade lajkova, a mreže su se usijale od reakcija i nagađanja. Odmah se oglasila i čuvena španska teniserka Garbinje Muguruza, koja je kroz smeh poručila da druga tvrdnja sigurno nije izmišljena: "Niko ne voli marince".

I dok su je fanovi obasipali komplimentima na račun izgleda, većina se složila da Ana i dalje redovno trenira noge, te da je upravo tvrdnja da joj nedostaju jutarnji treninzi ono što je bivša šampionka Rolan Garosa slagala.

