VIŠE od 27.000 napada na gejmere zabeleženo je uoči izlaska novog naslova Grand Theft Auto 6 (GTA 6), pokazuju podaci istraživanja pojedinih kompanija za sajber bezbednost u kome se navodi da napadači koriste veliko interesovanje za igru šireći lažne verzije aktivacije igre, kao i lažne portale za naručivanje igre.

Sebastian Christoph Gollnow/dpa via AP)

U izveštaju su navedeni lažni veb-sajtovi za prednarudžbine i preuzimanje igre, uključujući prevare u kojima se od korisnika zahteva da prođu kroz navodne korake "provere da su ljudi", koji podrazumevaju preuzimanje sumnjivog softvera.

Napadači su iskoristili nejasnoće među korisnicima u vezi sa dostupnošću igre na različitim platformama i počeli da distribuiraju zlonamerne ili potencijalno štetne datoteke koje oponašaju zvanične instalacione pakete, alate za aktivaciju, generatore aktivacionih ključeva ili alate za varanje u igri i poboljšanje njenih performansi.

Posebno su na meti korisnici PC računara, kojima se nude lažne verzije igre, a umesto same igre, ove datoteke mogu da sadrže različite vrste pretnji - od trojanaca do nametljivog reklamnog softvera.

Zabeleženi su i lažni zahtevi za plaćanje, kao i pokušaji prikupljanja ličnih podataka korisnika.

Prema podacima iz Kaspersky sistema za telemetrijsko praćenje, u periodu od juna do novembra 2026. godine širom sveta zabeleženo je 27.416 detekcija zlonamernog softvera i potencijalno neželjenih aplikacija povezanih sa igrom GTA VI.

Kako bi zarazili uređaje korisnika, napadači mogu da distribuiraju lažne instalacione pakete igre, alate za zaobilaženje aktivacije i druge obmanjujuće aplikacije.

Pored toga, kompanija Kaspersky otkrila je i više pokušaja fišing napada povezanih sa igrom GTA VI, čiji je cilj krađa novčanih sredstava žrtava i prikupljanje njihovih ličnih podataka.

Budući da se legitimne verzije igre namenjene preuzimanju pre zvaničnog izlaska distribuiraju isključivo putem zvaničnih mreža za igračke konzole, svaki alat treće strane koji nudi mogućnost ranog instaliranja igre po svojoj prirodi predstavlja prevaru i može sadržati zlonamerni softver.

Napadači redovno iskorišćavaju veliko interesovanje javnosti za dugo očekivane događaje, poput predstavljanja nekog značajnog modela pametnog telefona ili puštanja u prodaju ulaznica za koncert popularne muzičke zvezde.

Uzbuđenje gejmera zbog izlaska nove igre iz serijala GTA može neke od njih navesti da preuzmu zlonamerni softver ili druge potencijalno štetne i neželjene aplikacije, kao što su reklamni softver ili programi za otmicu veb-pregledača. Apelujemo na igrače da budu oprezni i da se oslanjaju isključivo na zvanične kanale za distribuciju igara - izjavio je presales menadžer kompanije Kaspersky za istočnu Evropu Rade Furtula.

Kompanija Kaspersky je i ranije upozoravala na brojne prevare koje iskorišćavaju veliko interesovanje za igru GTA VI, uključujući lažna curenja informacija, ponude za rani pristup igri i prevare u vezi sa njenim prednaručivanjem.

Prevaranti koji su upravljali veb-sajtovima pod nazivom "CyberLeek" reklamirali su navodno procurele verzije igre, nudeći "potpuni pristup igri" za 1.000 dolara, pristup demo-verziji u trajanju od 24 sata za 100 dolara, kao i kampanje grupnog finansiranja u okviru kojih su obećavali da će igru učiniti javno dostupnom nakon dostizanja postavljenog finansijskog cilja.

Najnovija video-igra iz popularnog serijala Grand Theft Auto (GTA 6) počela je juče da se objavljuje širom sveta, čime je okončano 13-godišnje čekanje ljubitelja ove franšize na novi nastavak.

Prve recenzije ocenile su igru prosečnom ocenom 99 na sajtu Metacritic, na osnovu 100 kritičarskih prikaza, čime se GTA 6 trenutno izjednačio sa igrom "The Legend of Zelda: Ocarina of Time" iz 1998. godine.

Pojedini kritičari opisali su novu igru kao izuzetno detaljnu i zrelu, dok su drugi ukazali na određene nedostatke u njenom kreativnom pristupu, a portal IGN dodelio joj je maksimalnu ocenu 10 od 10.

Radnja igre smeštena je u izmišljenu američku saveznu državu Leonida, inspirisanu Floridom, a centralno mesto zauzima grad Vice City, po uzoru na Miami.

Igra donosi i značajnu novinu za serijal, jer prvi put u trodimenzionalnom okruženju igrači mogu da upravljaju ženskim glavnim likom. Reč je o Lucia, koja zajedno sa svojim partnerom Jason učestvuje u kriminalnim aktivnostima i avanturama.

Prema procenama analitičara, razvoj igre koštao je više od milijardu dolara, što bi je svrstalo među najskuplje projekte u istoriji industrije video-igara.

Cena igre u Velikoj Britaniji iznosi 69,99 funti (oko 84 evra), dok je u SAD određena na 79,99 dolara. Dostupna je za konzole PlayStation 5 i Xbox Series X i S, dok datum izlaska verzije za računare još nije objavljen.

Izlazak igre prvobitno je bio planiran za jesen 2025. godine, ali je dva puta odlagan, najpre za maj 2026, a potom za novembar iste godine.

Prethodni nastavak, GTA 5, prodat je u oko 235 miliona primeraka i jedan je od najprodavanijih naslova u istoriji video-igara. Kompanija Rockstar Games od njegove prodaje ostvarila je milijardu dolara prihoda u prva tri dana nakon objavljivanja.