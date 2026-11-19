ALEKSANDAR Vučić, šef poslaničke grupe "Srbija pobeđuje", govorio je danas u Skupštini i o vladi koju će sastaviti Studentska lista.

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- Da se vratimo na ono što je radio gospodin Čupić i zbog čega smo ovde. Gospodin Čupić nama nije odgovorio ništa. I biću veoma ljubazan, kao što sam bio prema tom čoveku, nisam čuo ništa. Sve do trenutka kada sam ga deset puta molio sa ove govornice, ili sa ovog mesta, ako hoćete, da nam kaže da li je istina o tome da je tajkun i da ima svoj soliter - kazao je lider opozicije.

- I ništa više nisam pitao. Odgovor je želeo da pruži novinarima da li je bio nemušt ili je bio veoma vešt, neka odluče ljudi u Srbiji. On je čovek govorio o tome da će sve to da prikaže kroz imovinsku kartu, logično, podrazumeva se. A mi sad znamo da ćete morati da prikažete i taj soliter. Samo vas pitam - što to niste rekli narodnim poslanicima? Što to niste rekli građanima? Što se niste ponašali transparentno, onako kako govorite ljudima da je najvažnije da se ponašaju? Uzgred, ovako kako se ponašao gospodin da znate samo, gospodine Čupiću, slušajte nešto pametno da čujete. Je li dogovarate da mu iznajmite 1 ili 2 stana? I ovu pesmu svoju koju ste pevali, "Ajmo, Jano, ajmo grade da gradimo zgrade", samo da zamenite reči, ništa drugo - rekao je Vučić, pa nastavio:

TANJUG/ NARODNA SKUPŠTINA SRBIJE/ MILOŠ MIŠKOV/

Nego, da vam kažem, i ovo kako je govorio Jovo Bakić, i ovo kako sam mu ja odgovarao danas, to po poslovniku nije moguće. On i dalje diluje stanove. Isposnik iz Kosmajske ćelije. I sve to, kao odgovor, nismo mogli da dobijemo. Na stranu to što ste nas obmanuli da je reč o profesoru, a nije reč o profesoru. Na stranu to što ste pokušavali da nam držite pridike o lepom ponašanju i o tome šta smo slušali, pa slušali smo vaše kašljanje i gledali vaše spavanje i gledali bojanje bojanki - kazao je Vučić.

- I građane je bilo sramota da to gledaju. Jedino što nisu mogli da vide u živom prenosu, to je opšta invazija na skupštinski restoran, ali to je vaše pravo i nemamo nikakav problem. Govorio sam o tajkunsko-parazitskom sloju. Pošto ja znam da ćete vi tajkuna da izaberete i za predsednika vlade. Nećete da izaberete ovde prisutnog Šoškića i nekog drugog, on vam je mali tajkun. Vi ćete da izaberete jednog velikog tajkuna, baš kao što ste velikog tajkuna izabrali i za predsednika, kao što ćete ga izabrati i za predsednika Narodne skupštine. Dakle, to će biti prava, ne studentska, već tajkunsko-parazitska lista - poručio je Vučić.