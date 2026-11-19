Važni potpisi za crno-bele.

Foto: Giannis Papanikos / Zuma Press / Profimedia

PAOK je uradio veliku stvar, naime rekordni ugovor potpisao je Andrija Živković. U novembru 2026. godine, kapiten PAOK-a potpisao je novi četvorogodišnji ugovor do 2030. godine sa opcijom za dodatnu sezonu. Sporazum ga navodno čini najplaćenijim igračem u istoriji grčkog fudbala sa skoro 7 miliona evra zagarantovanih tokom prve četiri godine.

Obnavljanje ugovora Kirila Despodova. Nakon osmomesečne pauze zbog povrede, Despodov je 15. novembra 2026. godine potvrdio da je potpisao novi ugovor kojim će ostati u PAOK-u do 2029. godine. Sporazum je okončao intenzivne spekulacije o transferima koje su povezivale bugarskog kapitena sa povratkom u CSKA Sofija kao slobodnog igrača.

