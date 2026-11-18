TRAGEDIJA NA ŽABLJAKU: Poginuo državljanin Srbije (43), automobilom se zakucao u autobus pun glumaca
DRŽAVLjANIN Srbije (43) poginuo je jutros u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko devet sati u mestu Aluga, na Žabljaku, saopšteno je iz Uprave policije.
Kako je navedeno, u nesreći su učestvovali autobus i automobil stranih registarskih oznaka. Automobil je, kako očevici kažu, udario u autobus, u kojem je bila glumačka trupa Nikšićkog pozorišta.
- Automobil se kretao iz suprotnog pravca, potom prešao u našu traku i udario u autobus. Zahvaljujemo vozaču autobusa, koji je ostao pribran i izbegao teže posledice. Nekolicina članova našeg kolektiva je malo ugruvana, ali na sreću, svi smo živi i zdravi. Krenuli smo na turneju, nastavićemo put ka Bijeljini i Brčkom, gde nas očekuju nastupi - kazao je Radinko Krulanović, direktor Nikšićkog pozorišta prenosi portal RTCG.
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