Veliki posao Real Madrida.

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Kraljevski klub je objavio da je Orelijan Čuameni potpisao novi ugovor i sada je vezan za klub do 2032.godine.

✍️🤍👏 https://t.co/niHOmd8rwx — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 19, 2026

Čuameni se pridružio Real Madridu 2022. godine. U pet sezona sa klubom, odigrao je 205 utakmica i osvojio 8 trofeja: jednu Ligu šampiona, dva Svetska klupska prvenstva, dva UEFA Superkupa, jednu titulu La Lige, jedan Kup kralja i jedan Superkup Španije.