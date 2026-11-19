Veliki posao kraljevskog kluba: Jedan od bitnijih fudbalera u sistemu Murinja potpisao novi ugovor
Veliki posao Real Madrida.
Kraljevski klub je objavio da je Orelijan Čuameni potpisao novi ugovor i sada je vezan za klub do 2032.godine.
Čuameni se pridružio Real Madridu 2022. godine. U pet sezona sa klubom, odigrao je 205 utakmica i osvojio 8 trofeja: jednu Ligu šampiona, dva Svetska klupska prvenstva, dva UEFA Superkupa, jednu titulu La Lige, jedan Kup kralja i jedan Superkup Španije.
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