Jedan od najvećih tenisera u istoriji belog sporta, slavni Amerikanac Džimi Konors (74), saopštio je javnosti da boluje od raka kože na uhu. Ova vest duboko je potresla sve ljubitelje tenisa širom sveta.

Juergen Hasenkopf / imago sportfotodienst / Profimedia

Kako je legendarni as otkrio, proces lečenja traje već šest nedelja, iako nije želeo da precizira o kom tačno tipu karcinoma je reč.

Rekorder po broju osvojenih ATP titula – kojih ima čak 109 i čiji tron pokušava da dostigne i Novak Đoković – poručio je da će javnosti pokazati kako njegovo uho izgleda tek kada se u potpunosti oporavi.

Konors je ovu tešku životnu situaciju iskoristio da uputi važan apel svima, posebno upozoravajući na opasnosti prekomernog izlaganja suncu.

On je naglasio da je redovno korišćenje krema za sunčanje od presudnog značaja za prevenciju ovakvih oboljenja, te je uputio reči velike zahvalnosti medicinskom timu koji vodi brigu o njegovom oporavku.

Njegovo priznanje došlo je kao veliko iznenađenje, budući da je Konors tokom nedavnog US opena delovao potpuno zdravo i vitalno, bez ikakvih vidljivih znakova da bije ovako tešku bitku.

Podsetimo, Džimi Konors se od profesionalnog igranja oprostio 1996. godine sa osam osvojenih grend slem pehara. Prvi put je na čelo ATP liste zaseo davne 1974. godine, ostavivši neizbrisiv trag u istoriji svetskog tenisa.







