U VIŠEM sudu u Negotinu danas su Dejan Dragijević i Srđan Janković, negirali da su ubili dvogodišnju devojčicu Danku Ilić 26. marta 2024. godine.

Foto: Tanjug/video

Dragijević i Janković su rekli da ne priznaju krivično delo, jer ga nisu izvršili, dok je Janković rekao da dete uopšte nije ni video.

Oni tvrde da su u policiji priznali krivično delo, jer više nisu mogli da trpe batine, a i jer su im pretili da će ih ubiti ako ne priznaju.

Janković je naveo da su mu rekli da mora da prizna da je devojčicu udario kolima i ubio, kako mu ne bi ubili sina i unuku.

Dragijević i Janković se od hapšenja nalaze u pritvoru.

U ovom postupku bio je optužen i otac Dejana Dragijevića, Radoslav Dragijević, ali je odlukom suda protiv njega obustavljen postupak.

Optužnicom, koja je podignuta nakon dopune istrage koju je sprovelo Više javno tužilaštvo u Zaječaru, Dragijević i Janković su optuženi za krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu.

Foto: Tanjug/video

Dopuna istrage sprovedena je po nalogu Apelacionog suda u Nišu nakon što je dva puta vratio rešenje o potvrđivanju optužnice Višem sudu u Zaječaru, s tim što je drugi put naložio da odluku donosi potpuno novo sudsko veće i to Višeg suda u Negotinu.

Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića osudi na kazne doživotnog zatvora.

Sumnja se da su Dejan Dragijević i Srđan Janković 26. marta u Banjskom polju kod Bora najpre automobilom JKP "Vodovod", gde su bili zaposleni, udarili dvogodišnju devojčicu, a zatim je stavili u vozilo.

Oni su, kako se sumnja, njeno telo bacili na deponiju, odakle su ga kasnije premestili.

Telo devojčice nije nikada pronađeno.

Radoslav Dragijević se sumnjiči da je sinu Dejanu Dragijeviću pomogao da premesti telo devojčice.

Rođeni brat Dejana Dragijevića, Dalibor Dragijević, preminuo je 7. aprila 2024. godine u prostorijama Policijske uprave u Boru tokom zadržavanja.

Nedavno je uhapšeno nekoliko pripadnika MUP-a zbog sumnje da su Dalibora Dragijevića tukli, usled čega je on preminuo.

(Tanjug)

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