ŠEF poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" i lider oozicije Aleksandar Vučić danas je, na sednici Skupštine Srbije, zamolio Aleksandra Čupića, koji je kasnije izabran za predsednika Skupštine, da, kako je naveo, prenese plenumima da se ne igraju sa demokratijom u Srbiji. Prethodno je održao čas šefu poslaničke grupe SL Jovi Bakiću, koji je izneo niz optužbi na račun bivše vlasti, i to neartikulisanim tonom i dernjaavom.

Foto: Printskrin Jutjub ParlamentSrbija

Reagujući na obraćanje šefa poslaničke grupe Studentska lista Jove Bakića u kojem je izneo oštre optužbe na račun SNS-a, Vučić je rekao da je veoma srećan jer je Bakić "pokazao svoje pravo lice".

- To što ste histerično vikali ovde, zaurlavali, je slika i prilika vaše nemoći, svih vaših laži, svih besmislica koje ste iznosili - rekao je Vučić.

Odgovarajući na Bakićeve navode da je Informer "duhovna trovačnica kojoj nema mesta u zemlji", Vučić je postavio pitanje odakle mu to pravo.

- Ko ste vi da određujete koja će televizija da radi, koja neće? Jeste to sad zapovedali ljudima u REM-u šta mora da se desi? To rade vrhunski kriminalci. Ko ste vi da to radite? Ko ste vi da to određujete? Ko ste vi da zapovedate ljudima da se tako ponašaju prema nekoj televiziji? - upitao je Vučić.

On je naveo da je juče šer RTS bio na 13, Pinka na 10, Drugi kanal na 8, pošto je prenosio sednicu Narodne skupštine Republike Srbije i Informer na 7,74.

- Informer je bio dvostruko jači od N1 i Nove S zajedno, jer narod to želi da gleda. Vi želite to da ugasite. Želite da ugasite jer kažete da oni tamo psuju i govore strašne stvari. Pa vi ste psovali sve vreme ovde. Od ljudske bede do besprizornika i najtežih mogućih uvreda koje ste izgovarali ljudima. Do toga da ste ljudima pretili i neko vas se možda i uplašio - rekao je Vučić.

On je pitao Bakića da li to preti da će gonite ljude koji su novinari.

- Vi ćete da gonite novinare u ovoj zemlji zato što je neko pisao nešto što vam se ne dopada? Što će reći: nemoj da se neko usudio da je neko napisao nešto protiv vas u budućnosti. Pa pisaćemo i govorićemo na svakom mestu. I sudiću ja vama, a ne vi meni, evo odmah da vam kažem. Sudiću ja vama u javnosti, svakoga dana - rekao je Vučić.

Odbacio je navode Bakića o vezi SNS-a sa kavačkim i škaljarskim klanom i naveo da se supruga Veljka Belivuka najviše obradovala pobedi Jove Bakića i Studentske liste.

- Jer došli su istražni organi koji sarađuju sa kavačkim klanom, koji je radio sve za Studentsku listu u ovoj kampanji. Sve su uradili, i sve su vam plaćali, od Mila Đukanovića do Radoja Zvicera - rekao je Vučić i dodao da je Zvicer pokušao više puta da ubije.

Vučić je rekao da je Bakić namerno izbegao da pomene Vračarski klan, koji, kako je naveo, reketira sada sve ljude u Srbiji.

Foto: Printskrin Skupština

- To su Vaši, to je vaše lice i vaši aktivisti koji reketiraju sve ljude u Srbiji. Vračarski klan u ovom trenutku preuzima organizaciju države u vaše ime, pali teretane, reketira ljude - naveo je Vučić.

Osvrćući se na reći Bakića o prisustvu Milana Radojičića u Skupštini Srbije, Vučić je istakao da Bakić nije rekao da je Radoičić tu bio kao potpredsednik Srpske liste, jer je bila tema Kosovo i Metohija.

- Bila je posebna sednica Narodne skupštine Republike Srbije, i zato je tu sedeo - naglasio je Vučić.

Kada je reč o KiM, Vučić je istakao da su brojni od sadašnje skupštinske većine bile na vlasti 2008. kada je Priština proglasila nezavisnost i da je tada 85 zemalja za pola godine priznalo takozvano nezavisno Kosovo.

- U vreme zlog i lošeg Aleksandra Vučića 27 ili 28 zemalja je povuklo priznanje Kosova. U tome je velika razlika između nas i vas - naveo je Vučić.

Govoreći o pomilovanju koje je dao Dijani Hrkalović, Vučić je rekao da je imao moralnu dilemu, ali da su drugi bili, kako je naveo, krvoločniji od nje.

- I zato sam doneo odluku da je pomilujem. Najveću sam moralnu dilemu imao oko ovih kriminalaca iz Novog Sada koji su hteli da sruše televiziju Srbije, da menjaju ustavni poredak, i tako dalje. Neću da govorim o njihovoj politici, o tome da su za nezavisno Kosovo, za nezavisnu Vojvodinu, sve ono što vi inače baštinite, da su Srbi genocidni narod, sve to po strani - rekao je Vučić.

Dodao je da je samo u ta dva slučara imao dilemu, da su mu to bili jedini poznati ljudi, a da je za druge saznao čitajući njihove molbe.

- Gospođa Hrkalović je, ako se ne varam, provela u pritvoru već 7, 8 meseci, možda i duže. Ja sam u moralnom smislu smatrao da je ona platila mnogo višu cenu, posebno što je deo tih dela bio uperen protiv mene kao predsednika Republike. Ne protiv vas, već protiv mene. Mene su protivzakonito prisluškivali, ne vas. I zato sam doneo tu odluku. I potpuno sam siguran, posebno kada sam video koliko ste počeli da bučete i halabučete, da sam doneo pravičnu i ispravnu odluku - naveo je Vučić.

Dodao je da jedino nije siguran da li je doneo pravičnu odluku po pitanju "ovih iz Novog Sada".

Vučić je naveo da je doneo politički ispravnu odluku, smatrajući da je važno da pokaže razumevanje i prema onima čije motive, namere i samu radnju ili biće krivičnog dela i izvršenje krivičnog dela ne razume.

Uralanje Bakića u sali Narodne skupštine Srbije

Jovo Bakić sa Studentske liste održao je govor u Skupštini Srbije sa brojnim optužbama.

- Tokom prethodna 2-3 dana imali smo primer verbalne dijareje u Narodnoj skupštini. To se izlivalo na sve strane, ali ništa novo. 14 godina to traje na svim televizijama, gotovo u ovoj zemlji. U jednom navratu je kazao "preletačke televizije", time je priznao da je kontrolisao sve televizije. Kakve crne preletačke televizije? A kad smo već kod televizija, ono što se zove Informer, to nije televizija nego duhovna trovačnica. I duhovna trovačnica nema mesta u zemlji. Pored toga, hoćete li utišati ove besprizornike ili ne? Ako nećete, mogu ja glasije da pričam - rekao je on, dok su se u Skupštini čula negodovanja poslanika SNS.

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ bs

Potom je Bakić nastavio govor.

- Vlasnici tabloida, svi odreda, biće pred istražnim organima zbog onoga što su radili van svoje delatnosti. Javlja se advokat režima organizovanog kriminala. Prvi slučaj koji je imao je imao je slučaj Dijane Hrkalović. Tada državne sekretarke u Ministarstvu unutrašnjih poslova, kada je Dijana Hrkalović žarila i palila po tom ministarstvu, činjena su razna krivična dela. Onda je ona morala da završi u zatvoru, ali pomilovana je. Ko je pomilovao? Onaj čije ime nećemo pominjati. Pomilovao je zbog čega? Zbog toga što se plaši pevanja Dijane Hrkalović pred sudom. A sećamo se advokata režima organizovanog kriminala, kada dolazi u sud, ne može da potrefi vrata. Ne može, jer nije imao slučajeve. To je prvi slučaj. Pa smo juče slušali o studentkinji našoj sa Filozofskog fakulteta koja je tragično izgubila život. Namerno ne pominjem ime i prezime, da ne bih povredio osećanja porodice. Ali oni koji o osećanjima porodice ne vode računa, oni će pomenuti nekoliko puta, koliko god treba - rekao je Bakić između ostalog.

Celo obraćanje u kome je Vučić postavio Bakića tamo gde mu je mesto čitajte klikom OVDE.

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